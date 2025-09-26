Gallardo mete mano en el once de River para enfrentar a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025

River busca dar vuelta la página. Después del duro golpe sufrido ante Palmeiras, el equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Riestra, este domingo desde las 19 en el Monumental, por la décima fecha del Torneo Clausura. El desafío no es menor: cortar una racha de tres derrotas consecutivas y reencontrarse con su gente, pero sin perder de vista que, apenas días más tarde, deberá viajar a Rosario para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con ese panorama, el Muñeco empieza a ultimar detalles del equipo, obligado a dosificar esfuerzos pero también a poner en cancha lo mejor disponible. La certeza pasa por el arco, donde Franco Armani seguirá bajo los tres palos. En defensa, Lucas Martínez Quarta se perfila como el único que mantendrá su lugar, acompañado por Fabricio Bustos en el lateral derecho, Paulo Díaz en la zaga y Milton Casco por la izquierda.

La mitad de la cancha es donde aparecen las mayores incógnitas. Agustín De la Cuesta podría volver a ser titular tras su estreno como profesional ante Atlético Tucumán, mientras que el puesto de volante central deberá reinventarse por las bajas de Enzo Pérez y Juan Carlos Portillo. Allí podría decir presente Kevin Castaño, quien estaría acompañado por Matías Galarza Fonda o Guliano Galopo, sumado a Santiago Lencina. No se descarta la aparición de Ignacio Fernández si responde bien desde lo físico.

En ofensiva, Gallardo analiza variantes. Maximiliano Salas llegaría con desgaste tras la serie con Palmeiras y podría dejarle su lugar a Facundo Colidio, que conformaría una dupla con Miguel Borja.

Gallardo, con la mira en Riestra y Racing (Getty).

La probable formación de River vs. Deportivo Riestra

Armani; Bustos, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Casco; De la Cuesta, Castaño, Galarza Fonda o Galopo, Lencina o Nacho Fernández; Borja y Colidio.

Las bajas que complican a Gallardo

Al recambio obligado por la seguidilla de partidos, el Muñeco también debe lidiar con una larga lista de lesionados. Los casos más recientes Enzo Pérez y Portillo, que sufrieron un corte en la rodilla izquierda y un traumatismo en la cresta ilíaca, respectivamente. El ídolo debió recibir siete puntos de sutura, lo que lo descarta no solo ante Riestra, sino también frente a Racing.

Pero eso está lejos de ser todo. La enfermería millonaria se completa con otros nombres: Juan Cruz Meza, que días atrás sufrió lesión en la Reserva; Maxi Meza, en recuperación tras una cirugía por tendinopatía rotuliana; Gonzalo Martínez que avanza en la recuperación de una lesión muscular; Germán Pezzella y Agustín Ruberto, ambos afrontando una rotura de ligamentos. Además, se suma Ian Subiabre, quien no está lesionado pero fue convocado a la Selección Argentina Sub-20 que se prepara para el Mundial bajo la conducción de Diego Placente.

