River hoy: la formación para enfrentar a San Lorenzo, los 18 millones de dólares que podrían ingresar y qué pasará con Kevin Castaño

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 31 de enero de 2025, con el duelo ante San Lorenzo por la tercera fecha del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina. Cómo podría formar el Millonario, la buena noticia que recibió Marcelo Gallardo de la mano del Pity Martínez, los 18 millones de dólares que podrían ingresar en los próximos días y cómo están las situaciones de Lucas Esquivel y Kevin Castaño.

¿Vuelve el Pity Martínez?

Gonzalo Martínez sufrió una molestia en el isquiotibial en el tramo final de la pretemporada. Con la intención de no generar una lesión seria, Marcelo Gallardo decidió cuidarlo para los dos primeros partidos oficiales del año: el empate ante Platense y la victoria frente a Instituto. De cara al partido del próximo domingo contra San Lorenzo, Gonzalo Martínez volvería a aparecer entre los convocados y sumaría minutos en el Bajo Flores.

Gonzalo Martínez.

La formación contra San Lorenzo

Si bien todavía no lo confirmó Marcelo Gallardo, el probable once para visitar a San Lorenzo el próximo domingo desde las 17 horas sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Rojas, Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. Cabe recordar que Maximiliano Meza no sería de la partida porque salió lesionado del pasado miércoles ante Instituto mientras se jugaba el primer tiempo.

River podría recibir 18 millones de dólares en los próximos días

Se vienen tres salidas de peso en River. Rodrigo Villagra será adquirido por el Grupo Foster Gillett a cambio de 9 millones de dólares limpios para el club de Núñez. Por otro lado, Pablo Solari pasará al Spartak Moscú por 12 millones -de los cuales 7,2 le quedarán al Millonario ya que tiene el 60% del pase- y además se irá Agustín Sant´Anna a Red Bull Bragatino por 1,8 millones de dólares. De esta manera, River recibirá unos 18 millones de la divisa norteamericana en las próximas jornadas.

¿Qué pasará con Esquivel y Castaño?

Una vez que se hagan efectivas las salidas, como las mismas serán después del cierre del libro de pases en Argentina -que es este viernes a las 20 horas- el Millonario tendrá tiempo hasta el 12 de marzo para negociar por jugadores que se desempeñen en el extranjero.

Lucas Esquivel.

En Núñez hay optimismo en lo que respecta a las llegadas de Lucas Esquivel desde Athletico Paranaense, por el cual se pagaría una suma cercana a los 5 millones de dólares, mientras que por Kevin Castaño -que juega en Krasnodar- también se negocia y está el visto bueno del jugador para llegar. Se estima que por él se desembolsarían unos 7,5 millones de dólares.