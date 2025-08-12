Es tendencia:
River hoy: la formación vs. Libertad y la promesa de Mastantuono

Todas las novedades del Millonario de este martes 12 de agosto, a dos días de jugar la ida de octavos de la Libertadores.

Por Lautaro Toschi

Kevin Castaño
© Prensa RiverKevin Castaño

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 12 de agosto de 2025, a dos días de visitar a Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Cómo se encuentra Paulo Díaz de su molestia en la rodilla, la probable formación, la promesa del padre de Franco Mastantuono y una curiosa elección de Trapito Barovero.

¿Cómo está Paulo Díaz?

El pasado sábado se encendieron las alarmas en River ya que Paulo Díaz ni siquiera fue al banco de suplentes ante Independiente. El chileno sentía molestias en su rodilla y la misma se inflamó, por lo que Gallardo optó por cuidarlo. Díaz se movió con normalidad el pasado lunes, aunque no fue exigido, todo indica que será titular el próximo jueves ante Libertad por la ida de los octavos de la Libertadores.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

La probable formación para jugar contra Libertad por la Copa Libertadores

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para visitar a Libertad el próximo jueves desde las 21.30 horas por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

Hernán Castillo contó una charla que tuvo con el padre de Mastantuono

En diálogo con Dupla Técnica, Hernán Castillo se refirió a la salida de Mastantuono de River: “Hace muchos años que hablo de Mastantuono porque tengo mucho vínculo con las selecciones y me habían hablado de él. Placente y Mascherano me dijeron que Mastantuono era otra cosa, lo empecé a ver y el pibe es un fuera de serie, después veremos cómo le va. Yo me re calenté cuando se fue, me pareció muy apurado y medio que lo maté, no estuve muy bien, porque yo digo que Mastantuono no soñaba con jugar en el Real Madrid, él soñaba con jugar en River. Tuvo dos ovaciones, no tuvo 20, no salió campeón y le faltaron un montón de cosas, pero en el Mundial de Clubes vino el papá

“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”

“Lo saludo, yo ya lo conocía porque me lo había cruzado y pensé que me iba a putear, ja. Pero me habló tan bien, me dijo que entendía que yo estaba enojado y me dijo que era el Real Madrid, que es esto, que es lo otro y me convenció, ja. Es muy difícil, es mucha guita, es el Real Madrid, yo creo que le faltaron cumplir sueños. Me dijo una frase que a mí me quedó, me dijo que Franco va a volver a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir y me cagó, ja”, concluyó Hernán Castillo en relación al diálogo que tuvo con Cristian Mastantuono, padre de Franco.

Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

Barovero y una curiosa elección

Trapito dialogó con Ezzequiel y fue consultado respecto al mejor arquero que vio en la historia de River y su respuesta llamó la atención: “Ángel Comizzo”. Cabe recordar que Ángel David Comizzo jugó 180 partidos en River a lo largo de sus dos etapas en el club (1988-1993 y 2001-2003). En su primer ciclo, alcanzó los 100 partidos, en los que recibió 70 goles en contra y mantuvo su arco invicto en 49 oportunidades. En total, logró cuatro títulos locales

Ni Fillol ni Armani: Barovero eligió al mejor arquero que vio en River y sorprendió a todos

