River hoy: nueva baja para la Fecha FIFA, pedido especial por Salas y la crítica de Latorre a Gallardo

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 7 de octubre de 2025, con la mira puesta en Sarmiento de Junín, rival del próximo fin de semana por el Torneo Clausura. El pedido que realizó el club a la AFA para que reduzcan la sanción de Maximiliano Salas, una nueva baja para esta Fecha FIFA, la crítica de Latorre a Marcelo Gallardo y los rumores que ubicaban a Santiago Sosa en el radar del club de Núñez para el próximo mercado de pases.

River pedirá reducir la sanción de Maximiliano Salas

En Núñez consideran exagerada la sanción de dos fechas para Maximiliano Salas, quien el domingo 28 de septiembre se fue expulsado ante Deportivo Riestra por haber insultado al juez de línea. Con algunos antecedentes cercanos -Luciano Giménez y Costas- el Millonario le pedirá a la AFA que la pena sea de una sola fecha y, en caso de recibir el visto bueno, River podrá contar con el delantero el próximo domingo ante Sarmiento.

Maxi Salas y Marcos Acuña. (Foto: Prensa River).

Latorre criticó a Gallardo

En diálogo con Hugo Balassone, Diego Fernando Latorre analizó el presente del River de Gallardo: “Veo a Gallardo atrapado en la urgencia como a la mayoría de los entrenadores, pero con la responsabilidad de ser consecuente con lo que fue, incluso yo sigo mucho la parte comunicacional, lo veo aplomado, que hace diagnósticos certeros, pero que no acierta porque las cosas no funcionan, ni con los cambios, ni con los planteles”

Además, agregó: “La cantidad de jugadores que ha comprado River, algunos muy inflados en los precios y sobrevalorados, pero es esto de la desesperación por ganar, el equipo que vende sabe que viene River con la necesidad de sacarle un jugador y eso le pasa a Liverpool o Manchester City, jugadores que valen 30 y terminan pagándolo 60 o 70″.

Diego Latorre. (Foto: @dflatorre).

¿River se interesó en Santiago Sosa?

En las últimas horas, salió a la luz el rumor de que el ‘Muñeco’ habría llamado a Santiago Sosa, el mediocampista central de 26 años, que es uno de los referentes de Racing.

Según pudo saber Bolavip, estos rumores son falsos y no existió ningún llamado entre las partes para que el elenco de Núñez para demostrar su interés y realizar una oferta formal por el volante surgido de las divisiones inferiores del club, que fue parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2018.

De esta manera, Sosa seguirá en Racing de cara al 2026 y el Millonario no irá en búsqueda de repatriarlo. Cabe destacar que a principios de 2024, antes de su llegada a la Academia, el volante intentó regresar a River, pero desde la dirigencia y Martín Demichelis le bajaron el pulgar

Nueva baja para River en la Fecha FIFA

Tras la convocatoria de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, este último para tener su estreno absoluto poniéndose a las órdenes de Lionel Scaloni, la Selección Argentina requirió a un cuarto jugador de River durante la Fecha FIFA que la tendrá disputando dos partidos amistosos en Estados Unidos, ante Venezuela y Puerto Rico.

Se trata de Santiago Beltrán, arquero de 21 años que es parte del plantel de Primera División que comanda Marcelo Gallardo y que habitualmente se desarrolla como titular en el equipo de Reserva que tiene a Marcelo Escudero como DT, donde además suele portar la cinta de capitán. El pibe irá en calidad de sparring.