River hoy: sanción confirmada para Maxi Salas, delantera para enfrentar a Rosario Central y convocados a la Selección Argentina

Tras celebrar una victoria 1-0 ante Racing tan urgente como valiosa para sus aspiraciones de buscar coronar en los dos frentes que le quedan abiertos después de la eliminación en Copa Libertadores, River volverá a los entrenamientos esta misma tarde a las órdenes de Marcelo Gallardo para preparar el duelo del domingo ante Rosario Central.

El Millonario viene de ceder terreno en el Clausura de la Copa de la Liga después de la inesperada derrota 2-1 ante Deportivo Riestra en el Estadio Monumental y buscará volver a la victoria para cuanto menos intentar igualar a Vélez en la segunda posición de la Zona B, que precisamente lidera El Guapo.

Sanción confirmada para Maxi Salas

Si bien Marcelo Gallardo sabía que no podría contar en Rosario con Maxi Salas, autor del gol ante Racing que valió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, la nueva mala noticia fue que la sanción por su expulsión ante Riestra es de dos fechas de suspensión, por lo que tampoco podrá contar con él cuando reciba a Sarmiento, el sábado 12 de octubre.

Maxi Salas se perderá los próximos dos partidos de River por el Clausura. (Foto de River).

La delantera para hacer frente a Rosario Central

Si bien se espera que el DT mantenga la base del equipo que se impuso a La Academia este jueves, deberá hacer modificaciones obligadas en el ataque, precisamente por la ausencia de Salas. Sin poder contar todavía con Sebastián Driussi, que continúa recuperándose de su lesión, apostaría por una dupla ofensiva conformada por Facundo Colidio y Miguel Borja.

Los futbolistas convocados a la Selección Argentina

River terminó de confirmar este viernes que tres integrantes de su plantel profesional deberán ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni para disputar la Fecha FIFA de este mes con la Selección Argentina, que se medirá en partidos amistosos a Venezuela y Puerto Rico.

Al igual que para la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol, el DT decidió volver a contar con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos campeones del mundo en Qatar, y la novedad absoluta es la convocatoria de Lautaro Rivero, de gran nivel desde que fue repescado de Central Córdoba de Santiago del Estero.