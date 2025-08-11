Fue campeón en Roland Garros, es el más ganador en Copa Davis y reveló su desesperación: “Quisiera un día sin dolor”

El paso del tiempo afecta todos y los deportistas de elite no están exentos. Luego de terminar sus carreras como profesionales, los tenistas padecen diferentes cuestiones en las que un dolor insoportable se hace presente. Por ejemplo, ese es el caso de Nicola Pietrangeli, el mítico italiano que marcó un antes y un después en la disciplina a base de constantes triunfos hace 60 años.

Para dimensionar, Nicky supo ser el mejor italiano de toda la historia hasta hace muy poco tiempo, cuando irrumpió Jannik Sinner, que domina la actualidad. Y ahora, con 91 años de edad, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con Supertennis, donde reveló las consecuencias que sufre todos los días a raíz de haber competido a un nivel muy alto a lo largo de 15 temporadas.

La primera frase fue más que contundente. “Así es la vida: dolorosa y aburrida”, comenzó. Sin embargo, el bicampeón de Roland Garros en 1959 y 1960, amplió su discurso y dejó unas palabras que conmovieron a todo el ambiente y hablan por sí solas. “Quisiera un día sin dolor. Este dolor que sufro me impide moverme”, expresó con un tono que parecía una imploración.

La molestia que lo tortura se encuentra en la zona cercana al sacro, en la parte baja de la columna. Para extender su descargo, el ex deportista europeo reveló: “Lo han probado todo. Mis amigos me llaman para jugar a las cartas, pero necesito descansar”. E inmediatamente después, añadió: “Aunque me paso todo el día en la cama, no tengo un día de reposo por este dolor“.

Pietrangeli es el tenista que más veces ganó por Copa Davis, lo que lo convierte en una verdadera leyenda del histórico certamen. Además, era habitual verlo seguir a los principales deportista de su país y más aún en la misma disciplina. Por ese motivo era cercano a Fabio Fognini y cuando conquistó el Masters de Montecarlo saltó a la arcilla para entregarle el trofeo en cuestión.

Fabio Fognini junto a Nicola Pietrangeli, en el Masters de Montecarlo 2019. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Para continuar con sus confesiones sobre el momento que atraviesa a poco tiempo de cumplir 92 años, Nicola siguió: “Estoy cansado. Cansado de estar cansado. No sé qué será de mí en dos semanas. No cambiará nada”. Y en la misma sintonía, el ex campeón mantuvo: “Soy como un gusano. Veo la tele, veo Netflix, y aunque solo toque el mando, estorbo”.

Sobre su actualidad en la salud mental, Nicky no dudó en pasar a palabras lo que transcurre. “La cabeza se me va un poco. Puedo recordar bien las cosas que hice hace 50 años, pero no las que hice antes de ayer“, sostuvo en un principio. Sin embargo, algunos segundos más tarde soltó una frase que dejó boquiabiertos a todos. “Me da que cualquier día, ya no me funcionará más”, agregó.

El tenista que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de México 1968 y que se retiró apenas 5 años después, dejó en evidencia el difícil momento en el que está inmerso debido a los dolores que no puede dejar atrás. Además, el final de la entrevista fue tan duro como el principio. “Como decía mi hijo: ‘He ganado al cáncer, pero no a la vejez'”, culminó Pietrangeli.

Publicidad

Publicidad

ver también Riquelme, interesado en la llegada de José Pékerman a Boca: la postura del entrenador