New York Mets vs St. Louis Cardinals por la MLB: Horario, streaming, canal de TV y pronósticos para ver ONLINE la Pretemporada

New York Mets recibirá a St. Louis Cardinals este domingo 27 de marzo en el First Data Field para disputar un juego de Pretemporada previo al inicio de la temporada regular de la MLB 2022. Entérate todos los detalles del enfrentamiento: Pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

New York Mets vs St. Louis Cardinals: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la MLB 2022?

Este juego entre New York Mets y St. Louis Cardinals se llevará a cabo este domingo 27 de marzo en el First Data Field desde las 13:10 hs (ET), 12:10 hs (CT), 11:10 hs (MT) y 10:10 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Domingo 27 de marzo del 2022.

Hora en Estados Unidos: 13:10 hs (ET), 12:10 hs (CT), 11:10 hs (MT) y 10:10 hs (PT).

Lugar: First Data Field.