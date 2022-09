Una ex-estrella de la NBA utilizó a Tim Duncan para explicar por qué Giannis Antetokounmpo no entiende de baloncesto. ¿Es una falta de respeto o tiene razón?

Hoy en día hay una selecta lista de jugadores de la National Basketball Association (NBA) que son considerados los mejores. Giannis Antetokounmpo sin dudas forma parte de ella. Sin embargo, según una ex-estrella de la liga, no entiende de baloncesto todavía.

Gilbert Arenas jugó en la NBA en la época de los 2000s y ahora es uno de tantos que analizan el deporte como especialistas. Recientemente, ya declaró que Stephen Curry no puede ser el GOAT de la NBA por su estatura. Además, utilizó a Tim Duncan para decir que Giannis no tiene conocimientos.

Tanto el jugador de Milwaukee Bucks como el ya retirado de San Antonio Spurs ganaron al menos un campeonato, un MVP de Finales y otros premios más. Sin embargo, el griego todavía tiene apenas 27 años y, de acuerdo a Arenas, mucho que aprender.

Algo que destacaba mucho en Timmy D era su IQ basquetbolístico. Considerado, junto a LeBron James y algunos otros, de los jugadores más inteligentes de la historia. Antetokounmpo debe aprender el aspecto mental y preparativo del juego si quiere ser exitoso al largo plazo.

Giannis Antetokounmpo y Tim Duncan

"... Aún no entiende el baloncesto. Practica el deporte, ha ganado un campeonato, ¡genial! Pero no entiende cómo ser mejor, cómo entrenar su cuerpo. Para estar en la cima, tienes que entrenar tu cuerpo al menos 38 minutos y más. LeBron jugaba 37 minutos a los 37 años. Allen Iverson jugaba 43 minutos... No entiende esa parte del juego, ahora mismo su juego es todo físico. Dale los conocimientos de Tim Duncan, un jugador totalmente diferente, ¿no?", dijo Arenas en SiriusXM NBA Radio.