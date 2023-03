¿Juega Luka Doncic hoy en Dallas Mavericks vs Golden State Warriors por la NBA?

Dallas Mavericks recibe a Golden State Warriors en un duelo clave para ambas franquicias de cara a la recta final de la fase regular. El encuentro se realizará HOY, miércoles 22 de marzo en el American Airlines Center de Dallas, aunque los locales podrían no contar con Luka Doncic para este encuentro.

El esloveno es el jugador más destacado del conjunto entrenado por Jason Kidd, y una pieza clave del equipo. Pero aun no ha confirmado si podrá jugar hoy ante los Warriors y, en caso de no estar, será una baja sensible.

Luka Doncic es duda para el duelo de hoy entre Dallas Mavericks y Golden State Warriors por una molestia en su muslo. Si bien ya parecería estar recuperado, no se ha confirmado su participación y esto podría significar que no lo veamos en el campo.