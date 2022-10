El presente de Kevin Durant lo tiene muy alejado de quien alguna vez fue su compañero, Russell Westbrook. Mientras uno se desempeña como figura en Brooklyn Nets, el otro lleva un mal momento desde que es jugador de Los Angeles Lakers. Pero en la NBA, todo vuelve.

Tras ser un exitoso duo en Oklahoma City Thunder, KD llevó sus talentos a Golden State Warriors, y una animosidad se creó entre ambos atletas. Este sentimiento perduró un tiempo, aunque hoy la cosa parece haberse disipado.

Desde su llegada al conjunto de LeBron James y compañía el verano pasado, Westbrook no ha podido hacer pie. El fanático de los Lakers es exigente y le han hecho saber su desconformidad en el primer año que tuvo con ellos.

Mientras tanto, Durant es uno de los jugadores más auténticos de la liga. No se guarda nada y no suaviza sus palabras. Ya lejos de lo que los separó, parece que hoy el respeto y cariño por lo que vivieron juntos predomina, y el Slim Reaper no quiere ver como hablan de Russ, por lo que salió a defenderlo.

Kevin Durant defiende a Russell Westbrook

“Si juegas en LA, lo haces con la figura más grande de los deportes en LeBron James. Todo lo que hagas será magnificado. Es como si ahora lo hicieran el blanco de sus bromas… El diálogo en torno a nuestro juego es tan tóxico en este momento. Entiendo las críticas, pero ahora está empezando a convertirse en algo más”, declaró Durant en Boardroom.