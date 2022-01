Seth Curry reveló su formación histórica ideal de la NBA y tuvo varias sorpresas. Una de ellas fue no incluir a LeBron James. Además, ¿Puso a su hermano Steph?

A la hora de elegir una formación ideal en la National Basketball Association (NBA) hay muchas cosas que se deben tener en cuenta. Y si además eso se amplía a alineación ideal histórica en la liga, los jugadores y la polémica sin dudas irán en aumento.

Al jugador que le tocó hacer este difícil ejercicio es nada más y nada menos que Seth Curry. El hermano de Stephen, base estrella de Golden State Warriors, se animó a nombrar su "Dream Team" y los resultados son cuanto menos, polémicos.

Seth es un escolta que al igual que su hermano, se destaca principalmente por su buen y efectivo tiro desde detrás de la línea de tres. Actualmente, juega en Philadelphia 76ers y promedia 16.2 puntos, 3.3 rebotes y 3.9 asistencias con 41.9% de efectividad en triples.

El Dream Team de Seth Curry

El Curry menor pasó por el Podcast All The Smoke del el ex jugador NBA, Stephen Jackson, que le preguntó qué jugadores elegiría en un "Blacktop" (partido callejero). La respuesta del compañero de Joel Embiid a continuación:

"Mi jugador N.º 1, tengo a T-Mac (Tracy McGrady). Ese era mi jugador favorito. Dame a Shaq (O'Neal) y MJ (Michael Jordan). Así que me tienes a mí, Steph, MJ, T-Mac y Shaq. Vamos a abrirnos", dijo Curry, que planea llenar de buenos tiradores al gigante Shaquille O'Neal.