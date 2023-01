Luka Doncic no se ve jugando en la NBA hasta la edad actual de LeBron James: 'No se puede creer'

En la actual temporada de la National Basketball Association (NBA), estamos siendo testigos de buenos momentos que protagonizan dos de las máximas figuras del baloncesto, como el experimentado LeBron James y el joven esloveno Luka Doncic.

Mientras el europeo está viviendo su quinta campaña con Dallas Mavericks, donde está viviendo el mejor torneo de su trayectoria en Estados Unidos; el Rey está en su 20° año en la competición, muy cerca de convertirse en el máximo anotador de la historia.

Por lo mismo, LeBron se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones de la NBA, lideradas por Doncic, quien eso sí fue enfático en asegurar, cuando se le preguntó si cree poder alcanzar los números de James, que no se ve capaz de jugar durante dos décadas en esta liga.

Doncic descarta jugar hasta la actual edad de LeBron



"Siempre existe la posibilidad, pero primero tienes que tener a alguien que juegue 20 años. Bueno, 20 años lleva ahora. Además de sus habilidades como jugador, es increíble cómo mantuvo su cuerpo este tiempo..., si lo preguntas por mí, no hay manera, porque no voy a jugar tanto tiempo. Él está metiendo 30 o 40 puntos cada noche. No se puede creer", afirmó el base de 23 años.

En la presente temporada NBA, Doncic está viviendo su mejor campaña anotadora, con un promedio de 34 puntos por partido, además de registrar 8.8 rebotes, 8.7 asistencias, 1.7 robos y 0.6 bloqueos, con una efectividad en sus tiros del 50 por ciento.