Se llevará a cabo una nueva edición del NFL Draft en el Caesars Forum, ubicado en la ciudad de Las Vegas. Los mejores prospectos del fútbol americano universitario buscarán una oportunidad de cumplir su sueño y poder debutar en la NFL. Enterate el horario, canal de TV, Streaming y toda la información que necesitas de este gran evento.

Los Jacksonville Jaguars una vez más tendrán el primer pick global y todo indicaría que Aidan Hutchinson será el elegido por la franquicia de Florida, aunque no se puede descartar a Kayvon Thibodeaux, quien en las últimas horas ha tomado fuerza. Sin embargo, el público también espera ver las selecciones de grandes prospectos cómo Malik Willis o Jameson Williams.

NFL Draft 2022: Horario para ver la selección

La primera ronda del NFL Draft será HOY, jueves 28 de abril en el Caesars Forum en Las Vegas. El evento iniciará a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 horas (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT). La segunda y tercera ronda será el viernes 29 de abril a las 19:00 hs (ET), 18:00 hs (CT), 17:00 hs (MT) y 16:00 hs (PT). Finalmente, el sábado será la cuarta, quinta y sexta ronda a las 12:00 hs (ET), 11:00 hs (CT), 10:00 hs (MT) y 09:00 hs (PT).

NFL Draft 2022: Canal de TV y streaming para VER EN DIRECTO

El Draft de la National Fotball League se podrá ver a través de ABC, ESPN o ESPN Deportes en Estados Unidos. Por otra parte, desde Latinoamérica y Estados Unidos vía Streaming se podrá ver a través de una gran cantidad de plataformas. Las distintas alternativas estarán detalladas a continuación:

PLATAFORMA Hulu + Live TV Sling TV AT&T TV Now YouTube TV fuboTV

Además, a través de Celulares, Tablets, Videojuegos y Computadoras se podrá ver a través de las plataformas de las aplicaciones de NFL, Game Pass, ABC y ESPN Apps desde todo Latinoamérica.