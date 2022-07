Boca es un mundo aparte. Allí, 24 horas son una eternidad. En sólo un día puede pasar cualquier cosa y este viernes 29 de julio estuvo muy movido puertas adentro: continúa la negociación con Agustín Rossi, Ibarra determinó los convocados para el domingo, Benedetto mostró el tobillo e Izquierdoz subió una historia con un palito.

No apto para impresionables: Benedetto mostró como tiene el tobillo

Desde aquella derrota con Argentinos Juniors, Darío Benedetto no volvió a ponerse la camiseta de Boca. El Pipa, que en La Paternal jugó apenas unos minutos, arrastra un esguince en su tobillo y se resintió en el transcurso de esta semana, cuando parecía que tenía todo listo para regresar.

Lo cierto es que una vez más se perfila Luis Vázquez para jugar el fin de semana. Por eso, para mostrar que es evidente que no puede disputar un encuentro con normalidad, el ex-Marsella decidió compartir un video de su tobillo esguinzado. Es terrible.

"Vamos a seguir metiéndole para recuperarlo lo más rápido posible", escribió el 9 junto al video donde los médicos le realizan ciertos movimientos para evaluar su lesión. Allí se puede ver una tremenda inflamación en la zona, lo que nos da a entender que habrá que esperar para volver a verlo en cancha.

Se filtró cuál sería la respuesta de Rossi a la oferta de Boca: "A esta altura..."

Si bien el consejo de fútbol de Boca trabaja en varias operaciones al mismo tiempo, la atención de los hinchas parece estar centrada en una situación en particular. Si bien la intención de todos los fanáticos es que sigan llegando refuerzos, la renovación del contrato de Agustín Rossi es la prioridad para la gran mayoría, por cuestiones obvias.

El arquero se convirtió en una de las grandes figuras del plantel y todos en el Xeneize lo saben. Por eso los dirigentes aceptaron la postura de Rossi y mejoraron la primera oferta, con una nueva propuesta que mejora todos los aspectos económicos. Pero todavía no hubo respuesta de parte de Agustín.

El periodista Luis Fregossi habló del tema en "Mundo Boca Radio" y adelantó que el panorama parece llevar a otra contestación negativa de parte del guardameta. "Antes del partido con Agropecuario por Copa Argentina, Rossi le va a responder a Boca... A esta altura la situación está más para el No que para el Sí", mencionó.

¿Con un palito? La historia que compartieron Izquierdoz y Daniel Osvaldo

Más allá de que los dos hayan vestido la camiseta de Boca, es difícil encontrar puntos en común entre Daniel Osvaldo y Carlos Izquierdoz. Quizás que ninguno de los dos cerró su etapa en el club como hubiera querido, aunque los motivos de cada uno hayan sido bien distintos.

Es por eso que sorprende la historia que compartieron ambos. Resulta que Sergio Brozzi, ex kinesiólogo del Xeneize, compartió una selfie con el defensor y escribió: "Que la cuentan como quieran... diría Osvaldo", etiquetando al exfutbolista de la Selección de Italia.

Aquella frase salió de la boca del centrodelantero luego de un gol en la Copa Argentina, en 2015, en una etapa donde estaba muy cuestionado por los medios y algunos hinchas. Tanto él, como el Cali repostearon la historia de Brozzi. ¿Esta vez a quién apuntaba la frase?

Inesperado: Boca tiene en su lista a un arquero que está jugando la Copa Libertadores

Esta semana se intensificó la situación de los arqueros en Boca. El consejo de fútbol le hizo una nueva propuesta a Agustín Rossi para renovar su contrato y está a la espera de una respuesta de parte del guardameta titular. Pero trascendió que también busca a un reemplazante en el caso de que Agustín se niegue a firmar la nueva propuesta.

Así fue como empezaron a surgir algunos nombres. Desde Sergio Romero hasta Gerónimo Rulli, pasando también por el peruano Pedro Gayese y el colombiano Andrés Mosquera. Incluso se mencionó a Rodrigo Rey, de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero ahora apareció otra opción: uno que está jugando al Copa Libertadores de América.

El periodista partidario Luis Fregossi informó que Guido Herrera es otra de las alternativas que tiene el consejo de fútbol sobre la mesa. El guardameta de Talleres de Córdoba es titular y jugará los cuartos de final del torneo continental frente a Vélez la próxima semana.

El cambio de la Reserva de Boca desde que se fue Ibarra: puntaje ideal y líder del torneo

La Reserva de Boca comenzó el torneo con el pie izquierdo. Con Hugo Ibarra al mando, el Xeneize llevaba dos victorias y cuatro derrotas en un comienzo para el olvido. Aunque ojo, tras la partida del Negro, quien sustituyó a Sebastián Battaglia en Primera, los pibes repuntaron y con un gran invicto se subieron a la cima.

Con tres futbolistas de Primera en el 11, los ahora dirigidos por Mariano Herrón amntuvieron la racha. En constante comunicación con el cuerpo técnico del primer equipo, la Segunda le dio rodaje a Norberto Briasco, Esteban Rolón y Cristian Medina y llegó a lo más alto de la tabla.

Tras la caída en la Copa Libertadores y la destitución de Sebastián Battaglia, Ibarra se hizo cargo de la Primera División y la Reserva quedó en manos de Herrón. Desde allí, el equipo levantó cabeza y consiguió una racha de cinco victorias para igualar en puntos a River, que tiene un partido menos.

Revelaron que desde el Consejo de Boca están enojados con Rossi por un motivo especial: "No les cayó bien"

¿Cómo está la situación de Agustín Rossi? ¿En qué quedó la negociación tras la reunión del lunes y la nueva oferta de Boca para renovar el contrato del arquero? Ya pasaron varios días desde ese encuentro entre el consejo de fútbol y Miguel González, el representante del guardameta, y todavía no hay novedades. Pero trascendió que hay malestar en el club.

"Fue una reunión amena, con mucho respeto, muy positiva. Estamos muy ilusionados de que se pueda firmar el contrato en los próximos días", dijo Jorge Bermúdez el lunes tras aquella conversación con el agente de Rossi. Y ratificó cuál es el deseo de los dirigentes: "Se hizo una propuesta gigante, importante, estamos muy ilusionados en que se pueda firmar".

Sin embargo, no hubo novedades. Y ahora el periodista Ramiro Scandolo informó en el Diario Olé que "A Riquelme y su Consejo de Fútbol no les cayó bien que el arquero no aceptara inmediatamente una propuesta que definieron como 'gigante'". Incluso agregó: "Y tomaron una decisión: empezaron a imaginar reemplazantes y lo hicieron saber por lo bajo. Por previsión. Y para meter presión".

Se supo: el "arquero preferido de Riquelme" en medio de las idas y vueltas por Agustín Rossi

La posible salida de Agustín Rossi de Boca obliga a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol a pensar en un posible reemplazante. Pensando en la Copa Libertadores 2023, el Xeneize deberá buscar a un nuevo dueño de los 3 palos, algo que históricamente nunca fue sencillo.

Encontrar un "arquero de equipo grande" siempre es complicado. Existen muchos casos de algunos que llegaron como figuras y luego no dieron la talla. Sin embargo, aseguran que Juan Román Riquelme tiene bien en claro a quién no le pesaría cuidar el arco azul y oro.

Según reveló Esteban Edul en ESPN F12, al vicepresidente le encanta Nahuel Guzmán. "Creen que sería el arquero ideal. No es que va a venir, pero es el que más les gusta, por condiciones y personalidad", aseguró. Con este nombre hay dos contratiempos: su contrato en Tigres vence en 2024 y, para entonces, tendrá 38 años.

Fallo de la Justicia: Boca deberá pagar una suma millonaria por el contrato de Pablo Pérez

Pablo Pérez llegó a Boca a principios del 2015 y se fue a fines del 2018. En esos cuatro años, el mediocampista fue creciendo en importancia hasta el punto de terminar siendo el capitán y referente del plantel en la final de la Copa Libertadores 2018 contra River en Madrid.

Su relación con los hinchas tuvo varios idas y vueltas, siempre acompañados por su mejor o peor nivel. Y la ruptura total se dio tras la histórica derrota frente al Millonario: junto a Fernando Gago, fue uno de los referentes que tuvo que irse del club. Sin embargo, ahora volvió a ser noticia.

El periodista César Merlo sorprendió a todos los hinchas con la información que dio a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué pasó? De la nada, en Boca se enteraron que tienen que pagar una suma millonaria por el contrato de Pérez, a pesar de que su salida fue hace más de tres años.

¿Se va uno de los cracks de Boca? Desde un club argentino "lo buscan hace tiempo"

En 2021, la Reserva de Boca atravesó su mejor momento y despertó la admiración de todos los hinchas. Un plantel repleto de juveniles de calidad ganó mucho reconocimiento y por eso varias de las figuras de ese equipo fueron subiendo a la Primera hasta hoy ser piezas importantes para Hugo Ibarra.

Luis Vázquez es titular ante la lesión de Darío Benedetto. Exequiel Zeballos se convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes. Alan Varela es una de las figuras en estos momentos y posibilita el buen funcionamiento dentro de la cancha. Y así con varios cracks, entre ellos uno que genera interés en un club argentino. ¿Se va?

El periodista Marcos Bonocore comentó que Defensa y Justicia quiere llevarse a préstamo a Aaron Molinas y así sorprendió a los hinchas. "Aaron Molinas interesa mucho en Defensa y Justicia. Lo buscan hace tiempo. El futbolista tiene el deseo de quedarse a pelear un lugar en el club, tal y como manifestó en la apertura del mercado. Beccacece trabajó con él como sparring en 2018", reveló.

¿El elegido? El representante de uno de los arqueros que busca Boca afirmó: "Sería un paso adelante en su carrera"

A lo largo de esta semana, varios arqueros fueron vinculados a Boca. Es que el consejo de fútbol le hizo una nueva oferta a Agustín Rossi para la renovación de su contrato, pero trascendió que igual buscan a un reemplazante en el caso de que el guardameta titular rechace la propuesta. Y uno de los mencionados, al parecer, está interesado en la chance.

Luis Grillo, representante de Guido Herrera, habló en "Mundo Boca Radio" y se refirió a la situación del arquero de Talleres de Córdoba. "En algun momento se pudo dar la llegada de Guido Herrera a Boca. Siempre sonó para ir, pero nada concreto. Hoy está en un gran nivel. Es un pilar fundamental en Talleres", manifestó.

El agente destacó el gran presente de Herrera y recordó que no sería rara una salida suya en diciembre. "Si se lo vuelve a mencionar para Boca es por algo. Desde allá nadie se contactó con nosotros. Hace poco arreglamos su nuevo contrato y con Talleres quedamos en escuchar alguna oferta a fin de año", mencionó.

El secreto de Bianchi que Ibarra quiere implementar en Boca

Hugo Ibarra, de a poco, parece encontrarle la vuelta al rendimiento de Boca y los jugadores consiguen los resultados que esperan los hinchas, dirigentes y miembros del cuerpo técnico. Tras la goleada frente a Estudiantes de La Plata, y en medio de la preparación para el choque contra Patronato, el DT está utilizando un secreto de Carlos Bianchi.

Al igual que sucedió en el ciclo de Sebastián Battaglia, que también fue dirigido por el Virrey y se quedó con un gran legado por parte del DT que conquistó la última Intercontinental para el Xeneize, la idea de Ibarra es poder trasladar los conocimientos adquiridos para conseguir los resultados que exige una institución enorme como la de La Ribera.

En este caso, el formoseño comenzó a trabajar en el 'Método Bianchi' a partir de los entrenamientos: en medio del ensayo formal de fútbol, el actual DT de Boca pidió que se moje el césped para que quede de la misma manera que en los encuentros oficiales. Y esto se realizará semanalmente para que los futbolistas se acostumbren.

¿Se irá? La sorpresiva ausencia en los convocados de Boca

Boca se está preparando para el próximo encuentro que tendrá por la Liga Profesional, donde se medirá ante Patronato, en Paraná, este domingo a las 18 horas. Para este juego, donde Hugo Ibarra no tendrá a Darío Benedetto por su lesión en el tobillo, apareció una llamativa ausencia.

A pesar de que desde el cuerpo técnico hicieron hasta lo imposible para recuperar al Pipa, no logró recuperarse del esguince y quedó descartado. Pero en las últimas horas apareció un fuerte interés desde Europa por un jugador importante para Ibarra, y el entrenador lo descartó.

Si bien desde el Consejo de Fútbol le ofrecieron renovar su vínculo, Jorman Campuzano no respondió a la tentadora oferta. Pero además, llegó una importante propuesta desde Italia, ya que Cremonesse está dispuesto a llevárselo y en Boca están analizando la situación del mediocampista colombiano.

¿El futuro de Boca? El crack de la Reserva que Ibarra sigue de cerca para subir a Primera

Boca sigue con la idea de mantener en Primera a la gente del club. Por eso, tras despedir a Sebastián Battaglia, la Comisión Directiva confirmó a Hugo Benjamín Ibarra en el puesto hasta fin de año. Y claro, si hay algo positivo es que el Negro viene de trabajar con la Reserva y conoce muy bien a los pibes de la cantera. Ahora sigue de cerca a quien dicen tiene aires de crack.

Así como Battaglia subió a Aaron Molinas, Cristian Medina y Changuito Zeballos, entre otros, Ibarra comienza a mirar hacia adentro del Boca Predio para reforzar el primer equipo con los chicos del club. Según aseguran en Ezeiza, el ex lateral derecho tiene una debilidad particular por Brandon Cortés, el 10 de Herrón.

Luego de la partida de Ibarra, la Reserva ganó cuatro de cuatro con Mariano Herrón en el banco y Brandon Cortés, quien ya era una de las debilidades del Negro, continúa mejorando partido a partido. Por eso, el 10 ya entrena con Primera y una nueva citación se acerca para él.

El dato particular que acerca a Cavani a Boca: "Le interesó saber..."

La ilusión de todos los hinchas de Boca sigue latente por el posible arribo de Edinson Cavani, que aún sigue buscando definir su futuro, ya que no encontró un equipo en donde continuar con su carrera antes de disputar el Mundial de Qatar con la Selección de Uruguay.

El vicepresidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, viene trabajando hace tiempo en la contratación del atacante charrúa pero, por diferentes circunstancias no logró concretarse. Sin embargo, surgió una nueva conversación y todo apunta a que pueda darse en los próximos días.