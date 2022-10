Boca es un mundo aparte. 24 horas son una eternidad en el Xeneize. Y este sábado, después del golpe que significó quedar afuera de la Copa Argentina en la semi, no fue la excepción: el Consejo de Fútbol le hará una nueva oferta a Agustín Rossi, se complica la llegada de Kannemann y más.

"Boca está decidido": así será la nueva oferta que le hará el Consejo a Rossi

La renovación del contrato de Agustín Rossi es la negociación que, en estos momentos, más les interesa a los hinchas de Boca. El arquero es una de las grandes figuras del plantel y este año salvó al equipo en múltiples ocasiones. El club quiere retenerlo pero las charlas que se dieron a mitad de año no terminaron bien.

Juan Román Riquelme reavivó el tema hace algunos días. "Nosotros de plata no vamos a hablar. El esfuerzo que hace Boca es increíble. También entendemos que Agustín tenga otras pretensiones o sueñe jugar en otro lugar. Vamos a sentarnos con su representante, ver qué tienen ganas de hacer y ver de encontrar una solución", dijo el vicepresidente.

Además, Román aclaró que la intención de todas las partes es lograr un acuerdo a pesar de que eso aún no haya sucedido. "El jugador dijo que quiere quedarse en nuestro club y Boca quiere que el jugador se quede. Ahora nos tenemos que sentar entre todos y ver si le encontramos la vuelta para estar todos contentos", sostuvo el ídolo.

Riquelme quiso retenerlo pero igual se fue de Boca y ahora cambió de opinión: "Me arrepiento"

Tenía contrato en Boca y se rumoreaba que el club de la Ribera quería retenerlo. Sin embargo, poco antes de que se termine el vínculo, decidió irse. Lo habló con Juan Román Riquelme y ratificó su postura a pesar de la intención del vicepresidente de que siga en el equipo. Pero ahora se arrepiente de haber dado ese paso.

Mauro Zárate habló en ESPN de su etapa en el conjunto azul y oro y no dudó: "En Boca la pasé muy bien. Ahora me preguntás y me arrepiento de haberme ido. Obviamente me gustaría volver". Además, contó los detalles de cómo se dio su salida del plantel y el karma que vivió con las lesiones.

"Yo un par de meses antes hablo con Román porque tenía algo para ir a España. Se lo comento, le digo que es la única Liga que me falta, que me gustaría ir. Román me dice que no, que iba a jugar, 'confío mucho en vos'. Me quedé, arranqué a jugar y me empecé a lesionar", afirmó Mauro. Y agregó: "Yo nunca había tenido problemas de lesiones".

Ojo, Román: la respuesta de Rojo cuando le preguntaron si se vuelve a Estudiantes

Marcos Rojo tomó un rol más que protagónico dentro del Mundo Boca. El central, que está en la etapa inicial de su recuperación de la rotura de ligamentos, se metió en el bolsillo a la gente y se ganó la capitanía. Sin embargo, su identificación con Estudiantes es innegable.

Tal es así que el ex-Manchester United recibió la invitación de Gastón Fernández para su partido despedida. Pese a su lesión, Rojo se hizo presente en UNO y vivió una jornada muy emocionante para el pueblo pincharrata. En el medio del evento, el jugador fue consultado si volverá al club que lo vio nacer.

"¿Habrá un futuro acá?", le preguntaron a Marcos. "Nunca se sabe, ahora pienso en hacer las cosas bien, recuperarme lo antes posible y volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta", respondió. En Boca tiene contrato hasta diciembre de 2023...

Boca va por su primer refuerzo: Riquelme llamó al presidente de otro club argentino

Se viene la última semana de trabajo para el plantel de Boca. Después de tener el fin de semana libre, el Xeneize se reunirá en el predio de Ezeiza para preparar el último partido del año: la final del Trofeo de Campeones ante el ganador del duelo del miércoles entre Tigre y Racing.

El partido por el título será el 6 de noviembre y luego de eso los futbolistas tendrán vacaciones. Los que seguirán trabajando serán los dirigentes, ya pensando en el mercado de pases. Sin embargo, Juan Román Riquelme ya se adelantó y comenzó a gestionar el primer refuerzo para el club.

El periodista Germán García Grova contó que hubo un gran avance en el pase de Lucas Merolla. "Boca avanza por Lucas Merolla. Comunicación entre Juan Román Riquelme y David Garzon, presidente de Huracán. El vicepresidente quedó en enviar una oferta formal en las próximas horas. El Globo está dispuesto a vender a su capitán", reveló.

El detalle que podría complicar el pase de Kannemann a Boca: "Gremio quiere..."

Marcos Rojo se rompió los ligamentos, fue operado y ya comenzó una recuperación que le demandará varios meses. En Boca esperan su regreso recién para el segundo semestre del 2023, por lo que para el Consejo de Fútbol se vuelve necesario un refuerzo en su puesto.

Si bien el capitán es ireemplazable por su influencia dentro y fuera del campo de juego, los dirigentes irán por una incorporación en esa zona para que el cuerpo técnico tenga variantes hasta que Rojo se recupere y vuelva a la actividad. En este contexto, apareció el nombre de Walter Kannemann como posibilidad.

Esta semana se supo que el defensor argentino que juega en Gremio de Brasil desde hace seis años (es el capitán del equipo) es una de las opciones, además de Lucas Merolla. Lo positivo en el caso de Walter es que su contrato se termina en diciembre y podría llegar libre. Pero hay una complicación.

¿En serio? La noticia que nadie esperaba sobre la lesión de Benedetto

El jueves 20 de octubre, Boca visitó a Gimnasia en La Plata, en un partido clave por la definición de la Liga Profesional 2022. Aquella tarde en el Bosque, el Xeneize ganó por 2-1 y dio un paso gigante hacia el título que cerró pocos días después en La Bombonera.

Ese día, también, perdió aDarío Benedetto. En el arranque del partido, el "Pipa" sintió una molestia, se tiró al césped y se lo vio decir: "Me tiró el sóleo". Así fue: el parte médico confirmó que sufrió una "lesión muscular grado dos del sóleo de su pierna izquierda".

Así, el goleador del plantel azul y oro se perdió el duelo contra Independiente y también la semifinal de la Copa Argentina frente a Patronato. Nadie lo contaba para la final del Trofeo de Campeones que será el 6 de noviembre frente al ganador del duelo entre Tigre y Racing, pero eso podría cambiar.

Tras el comentario de Ibarra sobre Molinas, el tuit del padre del crack de Boca: "Sos..."

El miércoles por la noche, Boca fue eliminado de la Copa Argentina por penales en las semifinales frente a Patronato. El partido en el Estadio Bicentenario de San Juan tuvo una tendencia: Hugo Ibarra puso a un equipo alternativo para darles descanso a los titulares, que terminaron muy cansados la Liga Profesional.

Sin embargo, Aaron Molinas no jugó de entrada ni ingresó después. Y sobre eso le preguntaron al DT en la rueda de prensa posterior al encuentro: "¿Aaron Molinas tiene alguna lesión? Porque no le está tocando jugar últimamente...". La respuesta del "Negro" fue tajante: "Por decisión mía... ¿sí?".

Desde que Ibarra asumió como director técnico de Boca, Molinas solo jugó nueve partidos y solo en uno fue titular. Nunca pudo completar los 90 minutos y su último encuentro oficial fue el 19 de septiembre en el empate sin goles ante Huracán: jugó desde el arranque pero salió a los 12 minutos del segundo tiempo.