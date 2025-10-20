Boca hoy: el galardón a Milton Delgado, la respuesta a Paredes y desde Perú piden por la vuelta de Advíncula

Luego de la derrota ante Belgrano, Boca busca dar vuelta la página para empezar a preparar el duelo contra Barracas Central, que será importante pensando en la tabla anual. Además, Thiago Cardozo le respondió a Paredes y desde Perú quieren a Luis Advíncula.

Milton Delgado ganó el Balón de Bronce en el Mundial Sub 20

No pudo ser para Argentina. La Selección Sub-20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial disputado en Chile y se quedó a las puertas de sumar su séptimo título mundial juvenil. Sin embargo, en medio de la frustración de los pibes, la FIFA destacó el gran torneo de la Albiceleste y premió individualmente a una de las figuras del equipo de Diego Placente: el volante de Boca, Milton Delgado.

Al finalizar la ceremonia, previo a que los jugadores marroquíes levanten la copa, la entidad madre del fútbol anunció los premios individuales, y fue allí donde el nombre de Delgado resonó en el estadio. El mediocampista fue galardonado con el Balón de Bronce, un premio que lo distingue como el tercer mejor jugador de toda la Copa del Mundo. El reconocimiento se sumó al de su compañero Santino Barbi, elegido mejor arquero. Mientras que Othmane Maama y Yassir Zabiri, de Marruecos, recibieron el Balón de Oro y Plata, respectivamente.

ver también Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20

Farfán pidió la vuelta de Advíncula a Alianza Lima

Este año estuvo muy lejos de ser el mejor para Luis Advíncula. Su nivel en Boca fue malo en sus últimas titularidades, perdió mucho terreno en la consideración del cuerpo técnico y ya se volvió costumbre que comience desde el banco de suplentes. Ahora, un ex compañero de la selección de Perú se refirió a su situación y dejó una frase que hizo mucho revuelo en el ambiente.

Lo cierto es que Jefferson Farfán rompió el silencio y se refirió a la situación que vive Advíncula en Boca desde hace tiempo. En una entrevista exclusiva con Gianluca Lapadula en su programa Enfocados junto a Roberto Guizasola, el mítico habilidoso fue contundente. “Imagínate, hermano. No es bulto. Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía“, sentenció la Foquita.

ver también Jugó 14 años en Europa, disputó un Mundial y quiere que Luis Advíncula se vaya de Boca: “Pongo de la mía”

El mensaje de Thiago Cardozo tras el cruce con Paredes

Con goles de Lucas Passerini de penal y Leandro Paredes en contra, Belgrano sorprendió a Boca y le ganó 2 a 1 en La Bombonera por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, y de esta manera se metió dentro de los ocho primeros de la zona, pensando en la clasificación a los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

A lo largo de los 90 minutos de juego, el encuentro tuvo varios encontronazos entre los futbolistas, debido a la fricción y a que los jugadores del Xeneize acusaron a sus rivales de hacer tiempo y exagerar en cada falta que recibieron, sobre todo en la segunda mitad.

Uno de los cruces tuvo como protagonistas al mismo Leandro Paredes, capitán del Xeneize, con Thiago Cardozo, el arquero de Belgrano, quien estaba tirado en su área mientras lo atendían los médicos y tuvo un entredicho con el futbolista del elenco local, ya que lo acusó de estar fingiendo una molestia. Luego del partido, el golero uruguayo habló sobre la situación.