Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: el gesto de Paredes, la palabra de Úbeda, y la decisión con el plantel

Las novedades más importantes del Xeneize en este domingo 28 de septiembre.

Por Marco D'arcangelo

La arenga de los jugadores de Boca previo a la derrota con Defensa.
© GettyLa arenga de los jugadores de Boca previo a la derrota con Defensa.

En el marco de la décima fecha del Torneo Clausura, Boca perdió 2 a 1 en su visita a Defensa y Justicia y quedó afuera de la zona de clasificación a Libertadores. Además, Úbeda habló en conferencia de prensa y tomó una decisión con el plantel de cara al duelo contra Newell’s.

Úbeda le dio dos días libres al plantel

Después de la agónica caída ante Defensa y Justicia por 2-1, Boca ya mira lo que pasará el próximo fin de semana cuando reciba a Newell’s en La Bombonera. En medio de esta nueva racha de tres partidos sin ganar y con vistas hacia el domingo que viene, Claudio Úbeda tomó una inesperada decisión con el plantel profesional del Xeneize que generó mucho revuelo de manera inmediata.

Lo cierto es que Úbeda resolvió que el plantel tenga dos días libres. Esta sorpresiva determinación con los jugadores apenas unos instantes después de que Boca haya perdido ante Defensa y Justicia, generó una fuerte controversia en el Mundo Boca, que rápidamente repudiaron el accionar del ayudante de campo del experimentado entrenador a través de las principales redes sociales.

La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la derrota con Defensa y Justicia

ver también

La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la derrota con Defensa y Justicia

El gesto de Paredes tras la derrota de Boca

En el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, Boca Juniors cayó este sábado por 2-1 ante Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El club de la Ribera, sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, complicó sus chances en varios frentes con esta derrota.

Sobre el cierre, cuando Boca buscaba un empate agónico, el volante se desplomó sobre el césped al momento del pitazo final en un claro gesto de resignación por el resultado y el rendimiento del equipo.

Es viral: el gesto de resignación de Leandro Paredes tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

ver también

Es viral: el gesto de resignación de Leandro Paredes tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Úbeda habló sobre la salud de Russo y analizó el presente del equipo

En una tarde-noche con llovizna, Boca perdió 2-1 ante Defensa y Justicia y entró en una nueva crisis. Con doblete de Abiel Osorio y el gol de Leandro Paredes que solo sirvió para empatar durante algunos pocos minutos, el Xeneize cayó en Florencio Varela y quedó afuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores de América porque no gana desde hace 3 compromisos.

Publicidad

En ese sentido y debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por motivos de salud, Claudio Úbeda se hizo cargo del plantel en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y, por ende, también asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro disputado por el Torneo Clausura 2025, y rompió el silencio.

Claudio Úbeda se refirió a la salud de Russo, a su futuro y analizó la derrota de Boca ante Defensa: “El resultado no fue la realidad”

ver también

Claudio Úbeda se refirió a la salud de Russo, a su futuro y analizó la derrota de Boca ante Defensa: “El resultado no fue la realidad”

La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores

En el Tito Tomaghello, por la décima fecha del Torneo ClausuraBoca sufrió un duro cachetazo al perder agónicamente 2 a 1 en su visita a Defensa y Justicia. De esta manera, no solo se alejó de los primeros puestos de su grupo, sino que también salió de la zona de clasificación a Copa Libertadores por la tabla anual. 

Publicidad

De esta manera, la clasificación al certamen continental se complica para el elenco de la Ribera, quien aún tiene dos opciones de lograr el boleto. En este contexto, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial que le de las probabilidades matemáticas para que juegue la próxima Libertadores.

La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores tras la caída ante Defensa

ver también

La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores tras la caída ante Defensa

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Quién es el árbitro de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro de Argentina vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones
Fútbol Argentino

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

Escándalo con un top 10 en el ATP de Pekín: insultos, imitación y pedido de disculpas
Tenis

Escándalo con un top 10 en el ATP de Pekín: insultos, imitación y pedido de disculpas

Racing y la chance de ser campeón en el Estadio Lusail como la Selección Argentina
Copa Libertadores

Racing y la chance de ser campeón en el Estadio Lusail como la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo