Boca hoy: el gesto de Paredes, la palabra de Úbeda, y la decisión con el plantel

En el marco de la décima fecha del Torneo Clausura, Boca perdió 2 a 1 en su visita a Defensa y Justicia y quedó afuera de la zona de clasificación a Libertadores. Además, Úbeda habló en conferencia de prensa y tomó una decisión con el plantel de cara al duelo contra Newell’s.

Úbeda le dio dos días libres al plantel

Después de la agónica caída ante Defensa y Justicia por 2-1, Boca ya mira lo que pasará el próximo fin de semana cuando reciba a Newell’s en La Bombonera. En medio de esta nueva racha de tres partidos sin ganar y con vistas hacia el domingo que viene, Claudio Úbeda tomó una inesperada decisión con el plantel profesional del Xeneize que generó mucho revuelo de manera inmediata.

Lo cierto es que Úbeda resolvió que el plantel tenga dos días libres. Esta sorpresiva determinación con los jugadores apenas unos instantes después de que Boca haya perdido ante Defensa y Justicia, generó una fuerte controversia en el Mundo Boca, que rápidamente repudiaron el accionar del ayudante de campo del experimentado entrenador a través de las principales redes sociales.

ver también La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la derrota con Defensa y Justicia

El gesto de Paredes tras la derrota de Boca

En el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, Boca Juniors cayó este sábado por 2-1 ante Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El club de la Ribera, sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, complicó sus chances en varios frentes con esta derrota.

Sobre el cierre, cuando Boca buscaba un empate agónico, el volante se desplomó sobre el césped al momento del pitazo final en un claro gesto de resignación por el resultado y el rendimiento del equipo.

ver también Es viral: el gesto de resignación de Leandro Paredes tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Úbeda habló sobre la salud de Russo y analizó el presente del equipo

En una tarde-noche con llovizna, Boca perdió 2-1 ante Defensa y Justicia y entró en una nueva crisis. Con doblete de Abiel Osorio y el gol de Leandro Paredes que solo sirvió para empatar durante algunos pocos minutos, el Xeneize cayó en Florencio Varela y quedó afuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores de América porque no gana desde hace 3 compromisos.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido y debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por motivos de salud, Claudio Úbeda se hizo cargo del plantel en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y, por ende, también asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro disputado por el Torneo Clausura 2025, y rompió el silencio.

ver también Claudio Úbeda se refirió a la salud de Russo, a su futuro y analizó la derrota de Boca ante Defensa: “El resultado no fue la realidad”

La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores

En el Tito Tomaghello, por la décima fecha del Torneo Clausura, Boca sufrió un duro cachetazo al perder agónicamente 2 a 1 en su visita a Defensa y Justicia. De esta manera, no solo se alejó de los primeros puestos de su grupo, sino que también salió de la zona de clasificación a Copa Libertadores por la tabla anual.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, la clasificación al certamen continental se complica para el elenco de la Ribera, quien aún tiene dos opciones de lograr el boleto. En este contexto, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial que le de las probabilidades matemáticas para que juegue la próxima Libertadores.