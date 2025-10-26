Boca hoy: el posible XI ante Barracas, la banca a Cavani y la decisión con Herrera

En la previa del partido contra Barracas Central, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, define el equipo titular con dos dudas en la mitad de la cancha. Además, la dirigencia del club definió el futuro de Ander Herrera, mientras que Pablo Álvarez salió a bancar a Edinson Cavani.

Con dos cambios, la probable formación de Boca ante Barracas Central por el Torneo Clausura 2025

Este lunes a partir de las 16 horas, Boca enfrenta a Barracas Central por el partido correspondiente a la fecha 12 que fue suspendido por el triste fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Con ese panorama sobre la mesa, Claudio Úbeda tomó cartas en el asunto y ya planifica lo que será el equipo titular del Xeneize en el compromiso para ponerse al día en el campeonato doméstico.

Lo cierto es que Úbeda realizará dos modificaciones. El primero que ingresa al equipo titular es Milton Delgado, que viene de tener un excelente Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y fue reconocido con el Balón de Bronce. El otro cambio es la entrada de Williams Alarcón al armado táctico inicial, para sumar otro volante de juego y mejorar el funcionamiento en el medio.

ver también Con dos cambios, la probable formación de Boca ante Barracas Central por el Torneo Clausura 2025

La dirigencia de Boca tomó una decisión con el futuro de Ander Herrera

A poco menos de dos meses para el cierre del año futbolístico, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca ya se encuentran trabajando de cara a la planificación de la temporada 2026, en la que habrá un importante recambio, debido a que varios futbolistas finalizan sus contratos y no serán renovados.

Más allá de que no ingresa en el grupo de los que pueden quedar libres a partir del 31 de diciembre, en el Xeneize ya tomaron una importante decisión con el futuro de Ander Herrera, el volante español que se perdió gran parte de la temporada por distintas lesiones musculares.

ver también Mientras lucha por meterse en el XI contra Barracas, la dirigencia de Boca tomó una decisión con el futuro de Ander Herrera

Fuerte respaldo de un campeón con Boca a Edinson Cavani

El 2025 no es un año fácil para Edinson Cavani. Entre errados insólitos que lo dejaron marcado, más diferentes lesiones físicas que lo marginaron de las canchas, el delantero uruguayo comenzó a estar en el foco de las críticas de los hinchas de Boca, ya que perdieron la paciencia con él.

Publicidad

Publicidad

A pesar de esto, Pablo Álvarez, quien fue campeón de la Copa Sudamericana 2004 con el elenco de la Ribera, habló en una entrevista con “En Boca de Todos”, y allí no solo bancó al uruguayo, sino que también explicó qué necesita para volver a la senda goleadora.