Boca hoy: la lesión de Carlos Palacios, parte médico de Chipi Barijho, festejos por la derrota de River y más

Boca Juniors encaró su jueves pensando en su visita a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura, todavía sin Miguel Ángel Russo. En el día después de la caída de su eterno rival ante Palmeiras en la Copa Libertadores, el equipo de la Ribera buscará volver al triunfo tras empatar en su último compromiso.

Los estudios para Carlos Palacios encendieron las alarmas en Ezeiza. Por otra parte, el Departamento Médico del club dio detalles del estado del Chipi Barijho tras su descompensación del miércoles. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Se lesionó Carlos Palacios

A dos días del partido contra Defensa y Justicia por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura, se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Boca debido a que Carlos Palacios, habitual titular, sufrió una lesión muscular que lo marginará del encuentro.

Según pudo saber Bolavip, el volante ofensivo aquejó una molestia en uno de sus aductores, por lo que tuvo que realizarse estudios médicos para determinar el grado de la lesión, los plazos de la recuperación y los partidos que se perderá en el corto plazo.

El parte médico oficial de Boca sobre el Chipi Barijho

Antonio Barijho despertó preocupación en Boca luego de descompensarse en el partido de Reserva. El entrenador de la Séptima División del Xeneize fue hospitalizado por un fuerte dolor en el pecho y encendió las alarmas durante unas horas, hasta que su familia comunicó que se encontraba bien.

Menos de 24 horas después de lo sucedido, el Departamento Médico del Fútbol Profesional del Xeneize publicó un parte médico oficial, comunicando la situación de Chipi. “Tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza”, detalló.

Así celebraron los hinchas de Boca en La Bombonerita la derrota de River ante Palmeiras

La caída de River en Brasil fue muy celebrada por los hinchas de Boca. No solo se alegraron los que vieron el partido por televisión y los que lo siguieron por las redes sociales, sino también los que se encontraban en La Bombonerita presenciando la victoria del equipo de básquet en la Liga Nacional.

El Xeneize se impuso por 82 a 67 ante Racing de Chivilcoy y el final del partido coincidió con el primero de los dos goles de José Manuel López en el Allianz Parque. El penal anotado por el delantero argentino de Palmeiras liquidó la serie y los simpatizantes del club de la Ribera no dudaron en celebrarlo.