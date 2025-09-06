Boca hoy: tras el alta médica de Miguel Ángel Russo, no solo Milton Giménez podría ir al Mundial 2026

Miguel Ángel Russo estuvo internado durante tres días en la Fundación Fleni debido a una infección urinaria, y como es un paciente oncológico, le brindaron un mayor seguimiento. Pero como lo vieron en condiciones y con una gran mejoría, le brindaron el alta médica para que regrese a su domicilio.

Entre otras novedades del Mundo Boca, se disputó el Superclásico de Reserva, y Gustavo Alfaro no solo piensa en Milton Giménez para convocar a la Selección de Paraguay, que viene de clasificarse al Mundial 2026. Enterate todas las novedades acá.

Lo que sigue para Miguel Ángel Russo tras recibir el alta médica

Tras permanecer internado desde el pasado martes en la Fundación Fleni debido a una infección urinaria que sufrió, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica y en horas de la tarde de este viernes regresó a su hogar junto a su familia.

Según pudo saber Bolavip, Russo está estabilizado clínicamente, y le dieron el alta para pasar el fin de semana en su casa. El próximo lunes 8 de septiembre, se realizará chequeos ambulatorios para analizar cómo sigue su recuperación y los pasos a seguir con la misma.

Ayrton Costa podría disputar el Mundial 2026

De cara a lo que será la competencia a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, durante las últimas horas se conoció que Gustavo Alfaro sigue de cerca a Milton Giménez, quien está tramitando la nacionalización paraguaya y así poder ser citado al seleccionado que lidera el ex entrenador del Xeneize y Huracán.

El delantero de 29 años no es el único apuntado por Lechuga para la delegación que quiere conformar y llevar al Mundial 2026, ya que también está siguiendo los pasos de Ayrton Costa, el defensor que llegó a Brandsen 805 a cambio de 3,5 millones de dólares desde Royal Antwerp, de Bélgica, y se transformó en una pieza clave para Miguel Ángel Russo.

Publicidad

Publicidad

Por el momento, Costa no comenzó con los trámites, pero no lo descarta ya que tiene familiares paraguayos y la presencia de Alfaro en el seleccionado hace que más de uno se ilusione. Por eso mismo, está pendiente de un llamado por parte del entrenador para formar parte de la Albirroja en la competencia más importante del mundo.

Ayrton Costa, defensor de Boca.

Críticas a Advíncula en Perú

Si la Selección de Perú tenía una mínima, pequeñísima oportunidad de acceder al Repechaje clasificatorio al Mundial de 2026, se esfumó este jueves con la abultada derrota 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo que terminó de redondear una pésima actuación en las Eliminatorias de Conmebol, evidenciada además por una dura crítica de los hinchas a los jugadores y entrenadores que pasaron a lo largo de la misma, así como a la Federación.

Publicidad

Publicidad

Uno de los más castigados tras el reciente traspié fue Luis Advíncula, quien tras perder el puesto en el lateral derecho de Boca a manos de Juan Barinaga, tuvo la oportunidad de volver a desempeñarse como titular. A tono con el resto de la defensa criolla, su producción fue muy poco feliz, pero hubo una jugada concreta que poco después se volvió viral en redes sociales y terminó por dejarlo expuesto.

Promediando 12 minutos del segundo tiempo, con Perú perdiendo 1-0, terminó desentendiéndose de una jugada de ataque de Uruguay, al punto de parecer congelarse por un par de segundos hasta ver aparecer a Giorgian De Arrascaeta para fusilar a Gallese y marcar el 2-0.

Aunque hubo en redes sociales quienes adjudicaron mayor responsabilidad a los zagueros, que eran los que deberían haber tomado su marca, otros se mostraron incrédulos e indignados ante la falta de reacción del jugador de Boca, que completó la totalidad del encuentro.

Publicidad

Publicidad

“Advíncula hace tiempo que quiere estar fuera”, comentó uno de ellos. “Ya no tiene ganas de jugar. Ha perdido la motivación”, opinó otro. “Ya entiendo a Boca porqué no lo ponen”, expresó un tercero. “Un poste, una triste realidad, pero reflejo de nuestro fútbol, federación, etcétera”, se lamentó una más. “Lo de Advíncula es vergonzoso. Pero no es por decirlo ahora. Se dijo hace ya mucho tiempo que no estaba al nivel necesario, pero así son”, protestó otra.

La Reserva empató en el Superclásico

En las instalaciones que el Xeneize tiene en Ezeiza, Boca y River igualaron 1-1 por la octava fecha del Torneo Proyección 2025. Ulises Giménez, en contra, y Alex Woiski fueron los autores de los goles, ambos en la segunda mitad del encuentro.

Publicidad