Boca hoy: Úbeda habló de su continuidad, la chicana a River, la palabra de Juvenal Rodríguez y más

En La Bombonera, Boca logró un importante triunfo ante River y se quedó con el Superclásico, que significó la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Además, Claudio Úbeda habló sobre su futuro y en las redes sociales chicanearon al rival de toda la vida.

Claudio Úbeda puso en duda su continuidad en Boca

En conferencia de prensa, Úbeda se mostró contento por la victoria de su equipo y dejó la puerta abierta sobre la continuidad del cuerpo técnico en el club más allá del 2025: “Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos súper contentos y conformes del lugar en el que estamos. Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, que tenemos todo.”.

Y se extendió sobre el legado de Miguel Ángel Russo y el pedido para su cuerpo técnico antes de su muerte: “Después de casi 5 años de estar juntos con Miguel siempre hablábamos permanentemente del futuro de cada uno de nosotros. Nosotros entendíamos que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir juntos como cuerpo técnico con su legado. Lamentablemente se nos fue Miguel y hubiésemos querido seguir mucho tiempo más con él. Terminó su vida estando en Boca, lo que él quería”.

Boca chicaneó a River luego de ganarle el Superclásico

Luego de vencer en el Superclásico en La Bombonera a River por 2 a 0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, Boca no solo mantuvo el primer puesto de su grupo, sino que también se aseguró la vuelta a la Copa Conmebol Libertadores a través de la tabla anual.

Desde la finalización de este encuentro, en sus redes sociales, el Xeneize comenzó a celebrar una nueva victoria superclásica, así como también a chicanear a su rival de toda la vida. Dentro de estas gastadas, le recordaron su pasado en la Primera B Nacional.

El particular posteo de Ander Herrera tras el triunfo de Boca

Este domingo se vivió una jornada icónica en el fútbol argentino, donde Boca venció 2-0 a River en una nueva edición del siempre vibrante Superclásico. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso con mucha superioridad para sellar la clasificación a la próxima Copa Libertadores y agudizar notablemente la inmensa crisis que atraviesa el Millonario.

Lo cierto es que en la mañana del lunes, Ander Herrera subió un particular posteo a Instagram. “Gracias Boca Juniors y gracias a todos los Bosteros por dejarme vivir algo así. No lo voy a olvidar jamás”, escribió el mediocampista español al que se lo vio emocionado tras el triunfo en el Superclásico ante River, junto a una imagen durante los festejos post encuentro.

Juvenal Rodríguez habló tras la victoria de Boca

La jornada que se vivió este domingo en La Bombonera fue muy emocionante. Además del desahogo por el triunfo de Boca ante River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, fue imposible no recordar la imagen de Miguel Ángel Russo. Y tal como ocurrió para todos, su propio equipo de trabajo hizo lo mismo.

Claro que todavía sigue presente la figura del entrenador que falleció hace poquito más de un mes, el pasado 8 de octubre, dejando una huella imborrable en el deporte y siendo muy querido en diferentes equipos. Pese a la gran pérdida, su cuerpo técnico siguió adelante, continuó con su legado y remontó una compleja situación futbolística hasta este presente de mucha armonía.

Lo cierto es que, al término del partido, Juvenal Rodríguez habló en exclusiva con ESPN y dejó frases realmente emocionantes. El que supo ser ayudante de Russo durante años y ahora mantiene un grado de mayor responsabilidad, empezó su análisis del domingo. “Fue hermoso, la verdad. Algo inolvidable. Como fue la vida de Miguel, emoción y sonrisa”, arrancó su descargo.