Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Tras la goleada por Champions, la prensa española revela el “valor incalculable” que tiene Franco Mastantuono para Xabi Alonso en Real Madrid

El argentino tuvo su segunda presentación en la Champions League y disputó 69 minutos.

Por Julián Mazzara

Franco Mastantuono frente a Kairat Almaty.
© Prensa Real MadridFranco Mastantuono frente a Kairat Almaty.

Real Madrid apabulló a Kairat Almaty en la fecha 2 de la UEFA Champions League 2025-2026, donde Franco Mastantuono fue de la partida y cuando transcurrían 69 minutos, el entrenador Xabi Alonso decidió reemplazarlo para colocar a Rodrygo en su lugar.

El futbolista surgido de las inferiores de River tuvo una buena actuación, donde generó la infracción dentro del área para que el árbitro Marco Guida, de origen italiano, sancionara el penal que Kylian Mbappé cambió por gol. Pero además de que “demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón”, desde AS revelaron que para el DT tiene un “valor incalculable”.

A la hora de puntuar la actuación de cada uno de los futbolistas, el periódico español sentenció que Mastantuono “mostró ‘ese gen competitivo’, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi. Y ese es su mayor valor. Así logró forzar el penalti que descerrajó la lata”.

Las actuaciones del nacido en Azul lo están posicionando como uno de los jugadores más importantes del plantel madridista. Incluso, cuando en la previa al duelo en Kazajistán se hablaba de que podía integrar el banco de suplentes, y según medios españoles como Sport y Estadio Deportivo, se generó un gran malestar dentro del plantel porque los referentes del equipo no encontraban fundamentos a esa variante. Finalmente fue titular y tuvo una gran performance.

La explicación sobre lo sucedido con Mastantuono

Franco Mastantuono, figura de Real Madrid. (Getty Images)

Deuda en los grandes retos

La derrota en el clásico ante Atlético de Madrid, que llegó después de siete victorias consecutivas para Real Madrid en el inicio de la temporada, incluida la de su estreno en Champions League ante Olympique de Marsella, también generó preocupación en relación a la producción del equipo en los grandes retos.

Publicidad

Y es que con Xabi Alonso como entrenador también se había sufrido un duro golpe en las semifinales del Mundial de Clubes, de dónde el equipo español salió despachado tras caer 4-0 ante PSG, lo que evidencia que hasta el momento el DT ha estado en deuda en los grandes retos.

Revelan qué se dijeron Diego Simeone y Franco Mastantuono en su discusión en el Derbi Madrileño

ver también

Revelan qué se dijeron Diego Simeone y Franco Mastantuono en su discusión en el Derbi Madrileño

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina y sorprendió a todos: “Hasta la muerte”

ver también

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina y sorprendió a todos: “Hasta la muerte”

Tabla de posiciones de la Champions League

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Dónde queda Almaty, la ciudad en la que jugará Real Madrid por la Champions League ante Kairat
Champions League

Dónde queda Almaty, la ciudad en la que jugará Real Madrid por la Champions League ante Kairat

La decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono que generó malestar en el vestuario de Real Madrid
Fútbol europeo

La decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono que generó malestar en el vestuario de Real Madrid

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina
Fútbol Internacional

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina

El jugador de Flamengo que quiere irse del club antes de la serie de Copa Libertadores contra Racing
Fútbol Sudamericano

El jugador de Flamengo que quiere irse del club antes de la serie de Copa Libertadores contra Racing

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo