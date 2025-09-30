Tras la goleada por Champions, la prensa española revela el “valor incalculable” que tiene Franco Mastantuono para Xabi Alonso en Real Madrid

Real Madrid apabulló a Kairat Almaty en la fecha 2 de la UEFA Champions League 2025-2026, donde Franco Mastantuono fue de la partida y cuando transcurrían 69 minutos, el entrenador Xabi Alonso decidió reemplazarlo para colocar a Rodrygo en su lugar.

El futbolista surgido de las inferiores de River tuvo una buena actuación, donde generó la infracción dentro del área para que el árbitro Marco Guida, de origen italiano, sancionara el penal que Kylian Mbappé cambió por gol. Pero además de que “demostró personalidad, en ocasiones demasiada, algo que le costó alguna pérdida por madurar demasiado el balón”, desde AS revelaron que para el DT tiene un “valor incalculable”.

A la hora de puntuar la actuación de cada uno de los futbolistas, el periódico español sentenció que Mastantuono “mostró ‘ese gen competitivo’, innegociable en Franco, que le hace incalculable para Xabi. Y ese es su mayor valor. Así logró forzar el penalti que descerrajó la lata”.

Las actuaciones del nacido en Azul lo están posicionando como uno de los jugadores más importantes del plantel madridista. Incluso, cuando en la previa al duelo en Kazajistán se hablaba de que podía integrar el banco de suplentes, y según medios españoles como Sport y Estadio Deportivo, se generó un gran malestar dentro del plantel porque los referentes del equipo no encontraban fundamentos a esa variante. Finalmente fue titular y tuvo una gran performance.

Franco Mastantuono, figura de Real Madrid. (Getty Images)

Deuda en los grandes retos

La derrota en el clásico ante Atlético de Madrid, que llegó después de siete victorias consecutivas para Real Madrid en el inicio de la temporada, incluida la de su estreno en Champions League ante Olympique de Marsella, también generó preocupación en relación a la producción del equipo en los grandes retos.

Y es que con Xabi Alonso como entrenador también se había sufrido un duro golpe en las semifinales del Mundial de Clubes, de dónde el equipo español salió despachado tras caer 4-0 ante PSG, lo que evidencia que hasta el momento el DT ha estado en deuda en los grandes retos.

Tabla de posiciones de la Champions League