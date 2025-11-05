Los millones que ganó Independiente Rivadavia tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025

En el Estadio Monumental Presidente Perón, ubicado dentro de la provincia de Córdoba, Independiente Rivadavia derrotó por penales a Argentinos Juniors y, por primera vez en su historia, se consagró campeón de la Copa Argentina.

Luego de un arduo camino, por el que llegaron después de eliminar a River y Belgrano, respectivamente, los mendocinos y los de La Paternal se vieron las caras en suelo cordobés, y con la presencia de ambas hinchadas. Pero los jugadores no solo pasaron a la historia, sino que también lograron un jugoso premio económico.

Por este título, la Lepra adquirió un total de 151.000.000 de pesos argentinos, los cuales se suman a los millones que se adjudicaron anteriormente por superar las instancias de 32avos de final, 16avos de final, octavos de final, cuartos de final y también la semifinal. De esta manera, juntó un total de 365.500.000 pesos argentinos, aunque llevado a la moneda estadounidense, son cerca de 248.000 dólares.

Los premios que reparte la Copa Argentina

32avos de final: 13.7 millones de pesos

16avos de final: 30.2 millones de pesos

Octavos de final: 40.2 millones de pesos

Cuartos de final: 50.4 millones de pesos

Semifinales: 80 millones de pesos

Final: 151 millones de pesos

Todas las finales de la Copa Argentina

1969:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 3-1 / 0-1 vs Atlanta

Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires

2011–12:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 2-1 vs Racing Club

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2012–13:

Campeón: Arsenal

Resultado: 3-0 vs San Lorenzo

Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca

2013–14:

Campeón: Huracán

Resultado: 0-0 (4–3 penales) vs Rosario Central

Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2014–15:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 2-0 vs Rosario Central

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2015–16:

Campeón: River Plate

Resultado: 4-3 vs Rosario Central

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2016–17:

Campeón: River Plate

Resultado: 2-1 vs Atlético Tucumán

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2017–18:

Campeón: Rosario Central

Resultado: 1-1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2018–19:

Campeón: River Plate

Resultado: 3-0 vs Central Córdoba (SdE)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2019–20:

Campeón: Boca Juniors

Resultado: 0-0 (5–3 penales) vs Talleres (C)

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero

2022:

Campeón: Patronato

Resultado: 1-0 vs Talleres (C)

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2023:

Campeón: Estudiantes (LP)

Resultado: 1-0 vs Defensa y Justicia

Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús

2024:

Campeón: Central Córdoba (SdE)

Resultado: 1-0 vs Vélez Sarsfield

Estadio: 15 de Abril, Santa Fe

2025:

Campeón: Independiente Rivadavia

Resultado: 2-2 (5–3 penales) vs Argentinos Juniors

Estadio: Monumental Presidente Perón, Córdoba

