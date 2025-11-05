Los millones que ganó Independiente Rivadavia tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025

En el Estadio Monumental Presidente Perón, ubicado dentro de la provincia de Córdoba, Independiente Rivadavia derrotó por penales a Argentinos Juniors y, por primera vez en su historia, se consagró campeón de la Copa Argentina.
Luego de un arduo camino, por el que llegaron después de eliminar a River y Belgrano, respectivamente, los mendocinos y los de La Paternal se vieron las caras en suelo cordobés, y con la presencia de ambas hinchadas. Pero los jugadores no solo pasaron a la historia, sino que también lograron un jugoso premio económico.
Por este título, la Lepra adquirió un total de 151.000.000 de pesos argentinos, los cuales se suman a los millones que se adjudicaron anteriormente por superar las instancias de 32avos de final, 16avos de final, octavos de final, cuartos de final y también la semifinal. De esta manera, juntó un total de 365.500.000 pesos argentinos, aunque llevado a la moneda estadounidense, son cerca de 248.000 dólares.
Los premios que reparte la Copa Argentina
32avos de final: 13.7 millones de pesos
16avos de final: 30.2 millones de pesos
Octavos de final: 40.2 millones de pesos
Cuartos de final: 50.4 millones de pesos
Semifinales: 80 millones de pesos
Final: 151 millones de pesos
Todas las finales de la Copa Argentina
1969:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 3-1 / 0-1 vs Atlanta
- Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
2011–12:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 2-1 vs Racing Club
- Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
2012–13:
- Campeón: Arsenal
- Resultado: 3-0 vs San Lorenzo
- Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
2013–14:
- Campeón: Huracán
- Resultado: 0-0 (4–3 penales) vs Rosario Central
- Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
2014–15:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 2-0 vs Rosario Central
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
2015–16:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 4-3 vs Rosario Central
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
2016–17:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 2-1 vs Atlético Tucumán
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2017–18:
- Campeón: Rosario Central
- Resultado: 1-1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2018–19:
- Campeón: River Plate
- Resultado: 3-0 vs Central Córdoba (SdE)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2019–20:
- Campeón: Boca Juniors
- Resultado: 0-0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
- Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
2022:
- Campeón: Patronato
- Resultado: 1-0 vs Talleres (C)
- Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
2023:
- Campeón: Estudiantes (LP)
- Resultado: 1-0 vs Defensa y Justicia
- Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
2024:
- Campeón: Central Córdoba (SdE)
- Resultado: 1-0 vs Vélez Sarsfield
- Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
2025:
- Campeón: Independiente Rivadavia
- Resultado: 2-2 (5–3 penales) vs Argentinos Juniors
- Estadio: Monumental Presidente Perón, Córdoba
