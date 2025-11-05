Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Los millones que ganó Independiente Rivadavia tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025

Las autoridades de la AFA le otorgaron un suculento premio al campeón de la Copa Argentina, que ganó por primera vez el trofeo.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Fernández celebra su gol en Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors.
© Prensa Copa ArgentinaMatías Fernández celebra su gol en Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors.

En el Estadio Monumental Presidente Perón, ubicado dentro de la provincia de Córdoba, Independiente Rivadavia derrotó por penales a Argentinos Juniors y, por primera vez en su historia, se consagró campeón de la Copa Argentina.

Luego de un arduo camino, por el que llegaron después de eliminar a River y Belgrano, respectivamente, los mendocinos y los de La Paternal se vieron las caras en suelo cordobés, y con la presencia de ambas hinchadas. Pero los jugadores no solo pasaron a la historia, sino que también lograron un jugoso premio económico.

Por este título, la Lepra adquirió un total de 151.000.000 de pesos argentinos, los cuales se suman a los millones que se adjudicaron anteriormente por superar las instancias de 32avos de final, 16avos de final, octavos de final, cuartos de final y también la semifinal. De esta manera, juntó un total de 365.500.000 pesos argentinos, aunque llevado a la moneda estadounidense, son cerca de 248.000 dólares.

Tweet placeholder

Los premios que reparte la Copa Argentina

32avos de final: 13.7 millones de pesos
16avos de final: 30.2 millones de pesos
Octavos de final: 40.2 millones de pesos
Cuartos de final: 50.4 millones de pesos
Semifinales: 80 millones de pesos
Final: 151 millones de pesos

Conmoción en el fútbol argentino: falleció José Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi, a sus 48 años en un trágico accidente de auto

ver también

Conmoción en el fútbol argentino: falleció José Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi, a sus 48 años en un trágico accidente de auto

Nuevo equipo para Daniele De Rossi: será DT de Genoa

ver también

Nuevo equipo para Daniele De Rossi: será DT de Genoa

Todas las finales de la Copa Argentina

1969:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 3-1 / 0-1 vs Atlanta
  • Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
Publicidad

2011–12:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 2-1 vs Racing Club
  • Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan

2012–13:

  • Campeón: Arsenal
  • Resultado: 3-0 vs San Lorenzo
  • Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca

2013–14:

  • Campeón: Huracán
  • Resultado: 0-0 (4–3 penales) vs Rosario Central
  • Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
Publicidad

2014–15:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 2-0 vs Rosario Central
  • Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2015–16:

  • Campeón: River Plate
  • Resultado: 4-3 vs Rosario Central
  • Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

2016–17:

  • Campeón: River Plate
  • Resultado: 2-1 vs Atlético Tucumán
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
Publicidad

2017–18:

  • Campeón: Rosario Central
  • Resultado: 1-1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2018–19:

  • Campeón: River Plate
  • Resultado: 3-0 vs Central Córdoba (SdE)
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2019–20:

  • Campeón: Boca Juniors
  • Resultado: 0-0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
  • Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
Publicidad

2022:

  • Campeón: Patronato
  • Resultado: 1-0 vs Talleres (C)
  • Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

2023:

  • Campeón: Estudiantes (LP)
  • Resultado: 1-0 vs Defensa y Justicia
  • Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús

2024:

  • Campeón: Central Córdoba (SdE)
  • Resultado: 1-0 vs Vélez Sarsfield
  • Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
Publicidad

2025:

  • Campeón: Independiente Rivadavia
  • Resultado: 2-2 (5–3 penales) vs Argentinos Juniors
  • Estadio: Monumental Presidente Perón, Córdoba
Así están los bombos para la Copa del Mundo a un mes del sorteo que realizará la FIFA en Washington

ver también

Así están los bombos para la Copa del Mundo a un mes del sorteo que realizará la FIFA en Washington

El motivo por el que Galatasaray podría fichar a Lionel Messi como refuerzo por solo cuatro meses

ver también

El motivo por el que Galatasaray podría fichar a Lionel Messi como refuerzo por solo cuatro meses

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la conquista de Independiente Rivadavia
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la conquista de Independiente Rivadavia

El mal momento que pasó Chiquito Romero en la final de la Copa Argentina
Copa Argentina

El mal momento que pasó Chiquito Romero en la final de la Copa Argentina

Los mejores memes de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos
Copa Argentina

Los mejores memes de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos

Barrichello sorprendió con un asado a Colapinto: "Algo aprendiste en Argentina"
FÓRMULA 1

Barrichello sorprendió con un asado a Colapinto: "Algo aprendiste en Argentina"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo