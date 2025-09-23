El fuerte reclamo de Guillermo tras la eliminación de Vélez ante Racing por la Copa Libertadores: “10 metros más allá”

El camino de Vélez en la Copa Libertadores finalizó en Avellaneda. El Fortín cayó 1-0 ante Racing y, con un global de dos goles de diferencias, quedó eliminado en los cuartos de final. En medio de la asimilación del golpe, Guillermo Barros Schelotto no tardó en buscarle respuestas al desarrollo global de la serie en conferencia de prensa. Aunque, fiel a su estilo, tampoco dejó pasar la chance de reclamar por el desempeño arbitral.

Esta vez, la protesta de Guillermo contra el colegiado Esteban Ostojich apuntó específicamente al lateral del cual provino el posterior gol de Santiago Solari para liquidar la llave. “Para mí hizo el lateral 10 metros más allá, eso me pareció y por eso le protesté el cuarto árbitro“, sostuvo, considerando que Gabriel Rojas reanudó el juego desde un lugar inapropiado. Casualidad o no, el rebote de aquel el lateral quedó en los pies del defensor para que lance el punzante centro que derivó en el delirio del Cilindro.

Luego, consultado sobre el gol de Imanol Machuca que el VAR le anuló a Vélez al determinar que la pelota no había ingresado en su totalidad, Guillermo, con cierta ironía, fue sincero. “No andaba la tablet que teníamos en el banco de suplentes, así que no lo vi“, expresó, y agregó: “El gol había impactado en todos: en la gente, en los jugadores, pero evidentemente no entró porque lo determinó el VAR“.

A pesar su intento por rápidamente quitar el foco por sobre la terna arbitral, Guillermo ya había hecho una de las suyas previo a abandonar el campo de juego del Cilindro. Tras el pitazo final, se acercó hacia los colegiados, a la altura del círculo central, pero frenó la marcha a unos metros de distancia para no moverse más. Sí, quieto y simplemente clavando la mirada, hasta que su hermano Gustavo decidió alejarlo de su curiosa protesta.

El análisis de Guillermo sobre el desarrollo de la serie

Al margen de cualquier queja arbitral, Barros Schelotto reconoció el trabajo de Racing para avanzar a semis. “Pasó Racing y lo felicitamos. Supo defender el gol de la ida y nosotros no logramos hacer los goles cuando tuvimos la pelota“, expresó.

Y, orgulloso de sus jugadores, sentenció: “Morimos de pie. Nunca negamos ir a buscar el resultado, con uno menos el martes pasado y hoy saliendo a buscarlo. El partido fue cortado, no tenía dinámica y el árbitro no se la dio”.

Ya con la mente puesta en lo que viene, se mostró optimista: “Tenemos una forma de jugar salimos a buscar el partido y a ser ofensivos, vamos a insistir con eso porque es el camino que elegimos cuando tomé el equipo“. Y con un mensaje para la hinchada, cerró: “No pudimos en la Copa, pero vamos a tratar de llegar a la final del torneo local“.

