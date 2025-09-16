Es tendencia:
Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Vélez por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores

En el José Amalfitani, la Academia visita a Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

Por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Vélez y Racing se enfrentan en Liniers.
© Getty ImagesPor los cuartos de final de la Copa Libertadores, Vélez y Racing se enfrentan en Liniers.

Vélez Sarsfield y Racing Club, en el Estadio José Amalfitani, abren las llaves correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, que tendrá su definición en la ciudad peruana de Lima, el próximo 29 de noviembre.

En la antesala, los entrenadores de ambos equipos, Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Costas, sostuvieron que sería una llave muy compleja y que no tendría una definición inmediata. Eso sí, el presente de los dos planteles invita a que los espectadores observen un juego muy dinámico.

  • Si Racing gana, sea cual sea el resultado, no logrará la clasificación a los cuartos de final, pero sí quedará muy bien parado de cara a la revancha que se disputará en el Cilindro de Avellaneda.
  • Si Racing empata, no clasificará ni quedará eliminado de la Copa Libertadores, y la llave quedará abierta para lo que será el partido definitorio. Cabe destacar que desde la edición de 2022 no existe más el gol de visitante.
  • Si Racing pierde, sin importar el resultado final, tendrá menos oportunidades de clasificar a cuartos de final y quedará obligado a obtener un triunfo en el partido de vuelta, el cual dependerá de la cantidad de goles que haya en Liniers.

¿Qué canal pasa Vélez vs. Racing por la Copa Libertadores?

El encuentro entre Vélez y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se lleva a cabo en el Estadio José Amalfitani y comienza a las 19:00. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Liniers, Racing y Vélez se volverán a ver las caras el martes 23 de septiembre, a las 19:00, en el Estadio Presidente Perón. Allí definirán al primer semifinalista de la Copa Libertadores.

Publicidad

El cuadro de la Copa Libertadores

