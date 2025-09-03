Es tendencia:
En plena fecha FIFA, la decisión de LaLiga con Julián Álvarez que lo hace competir con un nominado al Balón de Oro

Gracias a un gol que anotó el mes pasado, desde LaLiga le hicieron un gran reconocimiento al delantero argentino.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
© Getty ImagesJulián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Al momento de dar a conocer los nominados al Balón de Oro, a más de un fanático le llamó la atención la ausencia de Julián Álvarez, quien tuvo una gran temporada en 2024-2025 con la camiseta de Atlético de Madrid. Pese a ello, desde LaLiga siguen reconociendo al argentino como uno de los mejores futbolista de la Primera División española.

Ahora, los campeonatos a nivel local se tomarán un descanso, ya que en todo el mundo se llevarán a cabo los diferentes partidos correspondientes a las Eliminatorias con rumbo al Mundial 2026, donde la Araña está convocada a la Selección Argentinapara enfrentar a sus pares de Venezuela y Ecuador.

Mientras se prepara con la Albiceleste para enfrentar al combinado vinotinto, desde LaLiga realizaron una encuesta en sus redes sociales para que los hinchas voten cuál fue el mejor gol del mes de agosto, donde además del atacante de Atlético de Madrid aparecen Pedri, de Barcelona y nominado al Balón de Oro, y Nicolas Pépé, de Villarreal.

Después de que el mediocampista del Blaugrana se candidateara para quedarse con el galardón que entrega la revista France Football, en España dan a entender que el ex River debería formar parte de los nominados, y lo hacen con un golazo de tiro libre frente a Espanyol.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
  • Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
  • Lautaro Martínez (Inter, Italia).
  • João Neves (PSG, Francia).
  • Nuno Mendes (PSG, Francia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
  • Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Scott McTominay (Nápoli, Italia).
  • Robert Lewandowski (Barcelona, España).
  • Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
  • Achraf Hakimi (PSG, Francia).
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
  • Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
  • Denzel Dumfries (Inter, Italia).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Vitinha (PSG, Francia).
  • Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
  • Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (PSG, Francia).
  • Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
  • Raphinha (Barcelona, España).
¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.

Encuesta

¿Julián Álvarez debía estar entre los nominados al Balón de Oro?

