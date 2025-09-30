Es tendencia:
Omitió a Gallardo, Guardiola, Scaloni y Simeone: la respuesta de Julián Álvarez cuando le preguntaron por el mejor DT de su carrera

En una divertida entrevista, el cordobés tuvo que responder la pregunta más difícil de su carrera, donde dejó de lado a enormes figuras.

Por Julián Mazzara

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
Partido a partido, la figura de Julián Álvarez crece a pasos agigantados. No deja de convertir con la camiseta de Atlético de Madrid, es una de las principales figuras que tiene el elenco dirigido por Diego Simeone y su nombre sigue marcándose dentro de las páginas más importantes de la historia futbolística.

En lo que fue la goleada ante Eintracht Frankfurt por la fecha 2 de la Champions League 2025-2026, donde anotó un golazo de penal (y aportó dos asistencias), la Araña tuvo una actuación fenomenal. Pero antes de romperla toda en el Riyadh Air Metropolitano, brindó una entrevista donde no pudo esquivar una pregunta maliciosa y debió elegir al mejor entrenador que tuvo a lo largo de su carrera.

Más allá de los técnicos que tuvo en su etapa formativa, el oriundo de Calchín estuvo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y Pep Guardiola, además de Lionel Scaloni y el Cholo Simeone, quienes continúan dirigiéndolo en la actualidad. “Me matás. No puedo…”, exclamó en diálogo con Agustín Creevy por medio de su canal de YouTube, con quien compartió un almuerzo mientras charlaban.

Entre risas, Álvarez evitó la respuesta. Y claro, no quiso quedar mal con ninguno de los técnicos que tuvo y que tiene, ya que todos ellos le han aportado diferentes cualidades y conocimientos para que, en la actualidad, esté destacándose entre los mejores futbolistas del planeta.

¿Julián Álvarez puede irse de Atlético de Madrid?

A lo largo de los últimos días, en Europa comenzó a hablarse de que en 2026, Julián Álvarez dejará de jugar para Atlético de Madrid y que vestirá la camiseta de Barcelona. Una vez que finalizó el partido frente a Eintracht Frankfurt, el delantero argentino se refirió al tema.

“¿Los rumores del Barcelona? Yo estoy tranquilo. Siempre se habla. El año pasado también se hablaron muchas cosas. Recién arranca la temporada. Mi foco está en ser mejor cada día y ayudar para mis compañeros. Quiero hacer lo mejor para el club, ganar acá. Solo tengo ese pensamiento. Lo que se diga en las redes está más allá”, exclamó la Araña en diálogo con ESPN. Tranquilidad para el Colchonero.

Julián Mazzara
Julián Mazzara

