Antes de llegar a Racing, Marcos Rojo reveló quién es el mejor futbolista de la historia: “Es lo que más me sorprendía”

Después de rescindir su contrato con Boca, la carrera de Marcos Rojo continuará ligada a Racing, club al que llegará para pelear por la titularidad con Agustín García Basso y con el que soñará con conquistar la Copa Libertadores, donde en los octavos de final deberán cruzarse ante Peñarol.

El ex defensor de Manchester United, a sus 35 años, tendrá un vínculo que lo una a la Academia hasta el 31 de diciembre de 2026, además de que su salario estará sujeto a la productividad. Pero más allá de lo que serán los pormenores que lo vincularán a la institución presidida por Diego Milito, el nacido en la ciudad de La Plata hace unos años se encargó de elegir al mejor futbolista de la historia.

Tuvo la fortuna de jugar con jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimović, Lionel Messi, Wayne Rooney, Sergio Agüero, Ángel Di María, Carlos Tevez y Paul Pogba, como así también enfrentó a grandes futbolistas. Y a la hora de su elección, llenó de elogios a quien es el capitán de la Selección Argentina desde agosto de 2011.

“Es el mejor jugador de la historia“, esbozó sin tapujo alguno en una entrevista que le brindó a Fox Sports, en 2019. Hasta ese entonces, Messi no había logrado títulos con el seleccionado nacional, algo que recién ocurriría en 2021 con la Copa América. Pese a ello, Rojo lo ponderaba por sobre el resto. De hecho, brindó sus motivos de lo que fue su elección.

“Lo que más valoro es que lo sigue intentando. En el Barcelona ganó todo y tuvo un montón de premios individuales, pero tiene esa espina en la Selección que no le permite bajar los brazos. Verlo ganar una Copa sería sentir que lo logramos, porque yo estuve con él en esas finales. Sería la mejor forma de cerrar una etapa“, indicó en aquel entonces. Y una vez que el rosarino conquistó el Mundial de Qatar en 2022, los elogios continuaron.

Lionel Messi celebra junto a Marcos Rojo el gol del defensor ante Nigeria en el Mundial de Rusia.

“Messi es un gran capitán, siempre pensando en el grupo. Siempre se puso a la par de todos. Es lo que más me sorprendía. Yo llegué en 2011 a la Selección. Fui y entrené con Messi, una locura. Y después estábamos tomando mate, charlando, como cualquier persona”, indicó a través de una entrevista con TyC Sports, en 2022. A pesar de los años, la devoción de Rojo por la Pulga sigue intacta.

