Boca y Racing paralizan al país con el cruce en La Bombonera: las formaciones que piensan Russo y Costas

Con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el Xeneize y la Academia protagonizarán uno de los clásicos más vibrantes del fútbol argentino.

Por Julián Mazzara

En la continuidad de la fecha 4 del Torneo Clausura, en el barrio porteño de La Boca, este sábado 9 de agosto y a las 16:30, Boca recibirá a Racing. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo intentarán cortar con la racha adversa de 11 partidos sin triunfos, mientras que los comandados por Gustavo Costas buscarán una victoria que les infle el pecho para ir a Uruguay, donde el martes jugarán por la Copa Libertadores.

Los comandados por Russo, además de revertir los malos resultados, también deberán tratar de mejorar en torno a lo futbolístico, ya que las últimas presentaciones dejaron mucho que desear y generaron demasiadas molestias entre los hinchas. Incluso, hasta se habla de una hipotética salida del entrenador, ya que también emigraron Mauricio Serna y Raúl Cascini, dejando solamente a Marcelo Delgado en el Consejo de Fútbol.

Con respecto a lo futbolístico y lo que el entrenador colocará en el campo de juego para enfrentarse a la Academia, dio a conocer la lista de convocados con la presencia de Kevin Zenón, Exequiel Palacios y Carlos Palacios, quienes no iban a ser parte de la misma. En el caso del primero, por una posible venta hacia Olympiakos, pero el Changuito entrenó diferenciado y estaba en duda, mientras que el chileno atraviesa un bajón en su rendimiento, además de problemas de conducta.

Por el lado de Racing, que viene de golear en la Copa Argentina frente a Riestra, afrontaría el clásico con un mix entre titulares y suplentes, ya que el foco principal está puesto en lo que será el compromiso frente a Peñarol, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.

La formación quedará definida a último momento, pero lo que es un hecho es que Marcos Rojo, flamante refuerzo de la Academia, no jugará porque todavía no se entrenó bajo las órdenes de Costas y recién tendrá su primera práctica en la mañana del sábado, horas antes del juego, con un preparador físico.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La posible formación de Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Malcom Braida; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Aguirre.

DT: Miguel Ángel Russo.

La posible formación de Racing vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Martín Barrios o Richard Sánchez, Gabriel Rojas o Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara o Ramiro Degregorio.

DT: Gustavo Costas.

Terna arbitral para Boca vs. Racing

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Ariel Suárez
¿Qué canal pasa Boca vs. Racing?

El partido entre Boca Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará el sábado 9 de agosto, desde las 18:30 horas, en el Estadio Alberto J. Armando y tendrá la televisación de ESPN Premium.

