Mariano Closs, sin filtro contra Yael Falcón Pérez tras el polémico arbitraje en la Copa Argentina: “No quiero romper un código”

El conductor de ESPN F12 se refirió a la actuación que tuvo el árbitro Yael Falcón Pérez en el partido entre Argentinos Juniors y Belgrano por la Copa Argentina.

Por Julián Mazzara

El conductor de ESPN F12 se refirió al árbitro Yael Falcón Pérez.
El conductor de ESPN F12 se refirió al árbitro Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez fue el árbitro de la semifinal que disputaron Argentinos Juniors y Belgrano por la Copa Argentina, donde el conjunto de La Paternal fue el que se quedó con el partido y así accedió a la final del certamen por el que ahora esperan por River o Independiente Rivadavia.

La jugada del gol que anotó Tomás Molina y con el que el Bicho se metió en la próxima instancia, generó muchísima polémica. El colegiado sancionó un agarrón dentro del área por parte de Gerónimo Heredia sobre Alan Lescano, y allí fue que el atacante lo cambió por el tanto de la clasificación. Y la repercusión fue total, al punto de que Mariano Closs analizó la incidencia en ESPN F12 y lo advirtió.

Mientras en el programa deportivo analizaban la infracción de Heredia sobre Lescano, el conductor aprovechó para recordar un mano a mano que tuvo con el referee y lanzó una advertencia: “No son ni siquiera inteligentes, porque el otro día yo le decía a un árbitro, si por lo menos marcan un penal, que sea uno que la gente y los periodistas puedan decir ‘sí, lo estaba agarrando’. Que sea polémica”, comenzó.

Closs, sin pelos en la lengua, amplió su discurso y allí fue cuando apuntó de lleno contra el colegiado que estuvo involucrado en la polémica entre el Bicho y el Pirata: “A los árbitros no les importa lo que digamos. Yo no quiero romper un código con Falcón Pérez, pero la próxima lo rompo. Y él sabe lo que le estoy diciendo… cancha de Tigre, Falcón Pérez. Estuvimos hablando… Porque tengo códigos, yo hablo de fútbol, pero hay un límite“, disparó.

Mariano Closs, conductor de ESPN F12.

Mariano Closs, conductor de ESPN F12.

Lo que dijo Ricardo Zielinski sobre el penal que cobró Yael Falcón Pérez

“No soy de hablar de los árbitros. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón”, expresó el estratega de Belgranotras la eliminación en la Copa Argentina.

Publicidad

Con el correr de las frases, el Ruso fue elevando la temperatura: “Terminenla de perjudicar, porque laburamos todos. Necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente”.

El polémico antecedente del árbitro que dirigirá River ante Independiente Rivadavia por la semifinal de Copa Argentina

Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a otro equipo del Torneo Clausura y quedaría en zona de descenso

El penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces me van a cagar?“, soltó Ricardo Zielinski, en una declaración que incluso va más allá del arbitraje de Falcón Pérez. Luego, continuó: “Yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los quinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?”.

Julián Mazzara

