Ultimátum de AFA: Tapia exige el fin de la crisis en San Lorenzo bajo la amenaza de desafiliación en una reunión caliente

La crisis institucional de San Lorenzo alcanzó un punto de máxima tensión este viernes. Ante la amenaza de un pedido de quiebra y una parálisis dirigencial que afecta la operatividad, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, decidió convocar a una cumbre en el predio de Ezeiza.

El cónclave reunió a figuras políticas de la institución. Entre ellas, se destacaron el actual presidente Marcelo Moretti, Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, y otros referentes como Manuel Agote, Alejandro Tamer y Javier Allevi. El objetivo del Chiqui era claro: exigir una solución definitiva y coordinada al caos del Ciclón.

La reunión, sin embargo, solo sirvió para exponer la profundidad de la fractura política del club, elevando su temperatura rápidamente. La primera muestra de ello ocurrió cuando Agote, representante de Sebastián Pareja, interrumpió el debate para manifestar que la crisis no se resolvería con Moretti y Lammens compartiendo el mismo espacio, según relató Tyc Sports.

No obstante, Tapia, bajo su rol de anfitrión, le respondió que era él quien decidía a los integrantes del encuentro, lo que desató una reacción desmedida de Agote. Antes de abandonar la sala con un portazo, le soltó el duro calificativo de “traidor” a Lammens.

A raíz de este incidente, la tensión escaló al límite e impulsó a Tapia a fijar un límite innegociable a la dirigencia del Ciclón: advirtió que no dudará en desafiliar al club de la AFA si se intenta una maniobra para tomar el control de la entidad a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Luego de expresar su descontento con la gestión de Julio Lopardo, el Chiqui exteriorizó su malestar por el destino de un adelanto económico crucial que la casa madre del fútbol argentino había entregado a San Lorenzo para saldar deudas salariales. El tema es que el dinero quedó inmovilizado debido a que la dirigencia solicitó que se depositara en una cuenta que se encontraba embargada.

A fin de cuentas, el ultimátum de Tapia fue categórico: los referentes políticos del club deben determinar un plan de acción y el rumbo institucional antes del próximo martes.

El descontrol de la reunión: portazos, gritos e intentos de violencia física

A la vista está que la reunión estuvo lejos de ser conciliadora. El punto de mayor gravedad, igualmente, ocurrió una vez que Tapia abandonó el predio. Durante una reunión improvisada de la dirigencia, el ex vocal Pablo García Lago intentó agredir físicamente al actual presidente Marcelo Moretti. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención urgente de otros dirigentes, que lograron separarlos antes de que el conflicto pasara a mayores.

Vale destacar que este suceso es parte producto de una tensión que data de tiempo atrás, cuando García Lago ya había catalogado públicamente a Moretti como “psicópata” y criticado su manejo institucional. El enfrentamiento físico, sin embargo, marca un peligroso -y nuevo- punto de inflexión en la crisis.

