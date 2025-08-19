Tras la salida del Diablito Echeverri, otros 4 jugadores todavía pueden dejar a Guardiola y al Manchester City en este mercado

Este martes se confirmó que el Diablito, Claudio Echeverri, continuará su carrera lejos del Etihad Stadium y se convertirá en nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El ex River tendrá la dura tarea de reemplazar a Florian Wirtz en su salida del Manchester City, pero no será el último futbolista que perderá Pep Guardiola en este mercado.

Hay otros cuatro nombres que pronto dejarán estar a las órdenes del entrenador español, o al menos todo indica que así se desarrollará el mercado en las próximas dos semanas. Los futbolistas marcados para dejar Etihad son Ederson, Savinho, Rico Lewis y Sverre Nypan.

Manchester City todavía busca desprenderse de algunos de sus futbolistas.

De hecho, ya se confirmó que, al igual que Echeverri, uno de ellos se irá a préstamo para conseguir rodaje en el fútbol europeo. El noruego de 18 años, Nypan, jugará toda la temporada 2025/26 en el ascenso inglés, puesto que el City llegó a un acuerdo con el Middlesbrough para la cesión del ex Rosenborg.

Qué pasará con Ederson, Savinho y Rico Lewis

Si bien Nypan apenas llegó a entrenar bajo las órdenes de Guardiola, los otros tres jugadores que todavía pueden dejar el club son experimentados del plantel; sus salidas también podrían implicar que el City se mueva en los poco más de diez días restantes en la ventana de transferencias.

Ederson lleva desde hace varias semanas en la órbita del Galatasaray, y no fue convocado por Pep Guardiola para el inicio de la temporada contra Wolverhampton. De hecho, el recién llegado James Trafford ocupó el arco y destacó, manteniendo la valla invicta con buenas atajadas, grandes reacciones para compensar una defensa adelantada y mucha personalidad.

Publicidad

Publicidad

Ederson no estuvo entre los convocados y parece que dejará Manchester.

Savinho tampoco estuvo entre los futbolistas que Guardiola eligió para visitar el Molineux; su futuro parece estar ligado con el Tottenham, aunque el City rechazó las primeras dos ofertas que hicieron los Spurs por el extremo brasileño. El noruego Oscar Bobb, que había sufrido una fractura en su pierna la temporada pasada, parece ser el elegido por Pep para ocupar esa posición.

Finalmente, el futuro de Rico Lewis también parece estar lejos de Etihad, con el interés del Nottingham Forest. Eso sí, a diferencia de Savinho y Ederson, el lateral inglés fue titular el fin de semana. “Hoy por hoy, creo que se quedará, pero no sé lo que pasará”, reconoció Guardiola luego del partido. En cualquier caso, el Manchester City todavía no dijo su última palabra en este mercado de pases.

Publicidad