River hoy: Gallardo define el once vs. Palmeiras y el imponente recibimiento que preparan los hinchas

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 16 de septiembre de 2025, el día previo a jugar contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El probable once vs. el Verdao, cómo será el recibimiento en las tribunas, los exorbitantes precios de las entradas para la visita a Atlético Tucumán, que será con pública visitante y el cuestionamiento a la estatua de Marcelo Gallardo por parte de un candidato a presiente.

La probable formación de River vs. Palmeiras

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el once de River para enfrentar a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Macos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. De esta manera, mantendría la línea de tres centrales en el fondo.

Marcelo Gallardo. (Foto: Prensa River).

¿Cómo será el recibimiento de River vs. Palmeiras?

En River se está preparando un recibimiento especial para el duelo del próximo miércoles ante Palmeiras. Los hinchas saben muy bien que juegan su partido y por eso habrá unos 44 mil globos tipo pendorchos blancos y rojos, además de 200 tiras que caerán desde las plateas altas a las tribunas inferiores, por otro lado, se desplegarán algunas banderas de gran tamaño, entre ellas la que tiene la forma de la camiseta de 2018 con la leyenda El más Gr4nde de la historia. Cabe aclarar que, en esta oportunidad, no habrá bengalas ni fuegos artificiales adentro de la cancha, aunque sí desde afuera, con el fin de evitar multas por parte de la Conmebol.

Golpe al bolsillo: River podrá llevar hinchas a Tucumán, pero a precios irrisorios

Los hinchas de River tendrán a disposición un total de 4300 lugares en el Estadio Monumental Presidente José Fierro para la visita a Atlético Tucumán. La compra de los boletos solo será de manera presencial y en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol.

Lo sorprendente del anuncio fue el valor de las entradas, algo que generó la reacción de los hinchas en las redes sociales. Es que las 4 mil populares tendrán un precio de 60 mil pesos, mientras que las 300 plateas costarán nada menos que 100 mil.

Un candidato a presidente cuestionó el haber hecho la estatua de Gallardo

Luis Belli Príncipe es candidato a presidente de River y en diálogo con Pelusa al aire dijo: “Cometimos el error, yo lo dije hace tres años y en ese momento me miraban raro. Cometimos el error de hacerle una estatua a Gallardo. No porque no se la merezca, primero se duda que no sea mufa, por empezar, pero fundamentalmente porque vos tenés que sentarte a negociar con un tipo que tiene una estatua en la puerta, ¿cómo hacés?”.

Además, agregó: “Las estatuas las tenés que hacer después que fallece o que se retira. Yo en ese momento dije, en dos o tres años puede llegar a volver Gallardo, va a entrar al estacionamiento de River y cuando entre al estacionamiento va a ver su estatua y cómo le decís que no le traes un jugador o que no le firmán nueve palos. Trillo la hizo porque no es oposición, si yo quiero poner un sticker en River me hacen un despelote bárbaro, mirá si voy a poner una estatua. Si pongo una estatua es porque me deja el oficialismo y si me deja el oficialismo es porque no soy oposición”..