Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: posible línea de 3 ante Palmeiras y el premio económico que puede darle Conmebol

Las novedades más importantes del Millonario en este lunes 15 de septiembre.

Por Marco D'arcangelo

Giuliano Galoppo celebra su gol ante Estudiantes.
© Getty ImagesGiuliano Galoppo celebra su gol ante Estudiantes.

Tras la victoria ante Estudiantes en La Plata, River continúa con los entrenamientos de cara al duelo contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Para este partido, Marcelo Gallardo piensa en pocos cambios.

Gallardo afirmó que podría repetir la línea de 3 ante Palmeiras

En conferencia de prensa, a Marcelo Gallardo le consultaron si repetiría el esquema ante el Verdao y dijo: “Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para ir probando variantes de acuerdo a cómo creamos que se puede dar esta serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno. Después veremos cuál es la que elegimos para este primer partido. Me gustó lo que hizo el equipo”.

Además, el Muñeco se refirió al partido del próximo miércoles y dijo: “Cuando se miden dos equipos representativos en Copa Libertadores… ellos también están pensando en nuestro potencial. Va a ser una serie cerrada según entiendo yo. La serie no se va a definir en el primer partido. Hay que jugar muchísima inteligencia y con presencia como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien”.

Anunciaron la venta de entradas para el partido en Brasil

Este miércoles, en el Monumental, River hará de local ante Palmeiras y se abrirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre dos de los candidatos a esta edición del certamen más importante del continente.

Para aquellos hinchas de River que quieran viajar a Brasil para alentar al Millonario en la vuelta de la serie de cuartos de la Libertadores, esta domingo el club hizo oficial la modalidad para comprar las entradas y poder asistir al Allianz Parque, en el barrio paulista de Agua Branca. A continuación, todos los detalles.

El premio millonario que le dará la Conmebol a River si supera a Palmeiras

Tras la victoria ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por el Torneo ClausuraRiver ya dio vuelta la página y se encuentra planificando el partido de ida contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, que se disputará en el Estadio Más Monumental.

Publicidad

Esta llave es de vital importancia para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, ya que en caso de ganar no solo le permitirá avanzar a las semifinales y ubicarse en una buena posición en el ranking de Conmebol pensando en el Mundial de Clubes 2029, sino que también por el premio económico.

River, el mejor equipo argentino según la IFFHS

Meses después de la finalización de la temporada 2024/25, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su habitual ranking con los 500 mejores equipos del mundo, teniendo en cuenta su desempeño desde el 1° de septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año. 

En el mismo, hubo pocos movimientos en los primeros puestos, ya que el PSG, campeón de la última Champions League, subió al primer puesto y relegó al Real Madrid a la segunda ubicación. En donde sí hubo cambios, fue en los clubes argentinos, ya que algunos subieron varias posiciones, mientras que otros las bajaron.

Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Vaccari, la soberbia es mala consejera

    ggrova
    german garcía grova

    La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

    mgrosman
    chicho grosman

    El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

    Lee también
    El cruce entre Ángel Di María y Leandro Paredes tras el empate entre Rosario Central y Boca: “No tiene nombre”
    Fútbol Argentino

    El cruce entre Ángel Di María y Leandro Paredes tras el empate entre Rosario Central y Boca: “No tiene nombre”

    Champions League 2025-2026: ¿Cuáles son los principales candidatos según las casas de apuestas?
    Apuestas

    Champions League 2025-2026: ¿Cuáles son los principales candidatos según las casas de apuestas?

    El reemplazante de Vaccari en Independiente: admirador de Menotti y ex ayudante de Erviti en Atlanta y Belgrano
    Fútbol Argentino

    El reemplazante de Vaccari en Independiente: admirador de Menotti y ex ayudante de Erviti en Atlanta y Belgrano

    Mastantuono, la esperanza argentina en el Golden Boy 2025
    Fútbol europeo

    Mastantuono, la esperanza argentina en el Golden Boy 2025

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo