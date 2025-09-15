River hoy: posible línea de 3 ante Palmeiras y el premio económico que puede darle Conmebol

Tras la victoria ante Estudiantes en La Plata, River continúa con los entrenamientos de cara al duelo contra Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Para este partido, Marcelo Gallardo piensa en pocos cambios.

Gallardo afirmó que podría repetir la línea de 3 ante Palmeiras

En conferencia de prensa, a Marcelo Gallardo le consultaron si repetiría el esquema ante el Verdao y dijo: “Vamos a ver. Hemos trabajado mucho en estos días para ir probando variantes de acuerdo a cómo creamos que se puede dar esta serie con Palmeiras. Tenemos variantes y eso está bueno. Después veremos cuál es la que elegimos para este primer partido. Me gustó lo que hizo el equipo”.

Además, el Muñeco se refirió al partido del próximo miércoles y dijo: “Cuando se miden dos equipos representativos en Copa Libertadores… ellos también están pensando en nuestro potencial. Va a ser una serie cerrada según entiendo yo. La serie no se va a definir en el primer partido. Hay que jugar muchísima inteligencia y con presencia como la que se vio hoy. Si estamos en esa sintonía, vamos a estar bien”.

Anunciaron la venta de entradas para el partido en Brasil

Este miércoles, en el Monumental, River hará de local ante Palmeiras y se abrirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores entre dos de los candidatos a esta edición del certamen más importante del continente.

Para aquellos hinchas de River que quieran viajar a Brasil para alentar al Millonario en la vuelta de la serie de cuartos de la Libertadores, esta domingo el club hizo oficial la modalidad para comprar las entradas y poder asistir al Allianz Parque, en el barrio paulista de Agua Branca. A continuación, todos los detalles.

El premio millonario que le dará la Conmebol a River si supera a Palmeiras

Tras la victoria ante Estudiantes de La Plata por 2 a 1 por el Torneo Clausura, River ya dio vuelta la página y se encuentra planificando el partido de ida contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, que se disputará en el Estadio Más Monumental.

Esta llave es de vital importancia para el elenco comandado por Marcelo Gallardo, ya que en caso de ganar no solo le permitirá avanzar a las semifinales y ubicarse en una buena posición en el ranking de Conmebol pensando en el Mundial de Clubes 2029, sino que también por el premio económico.

River, el mejor equipo argentino según la IFFHS

Meses después de la finalización de la temporada 2024/25, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó su habitual ranking con los 500 mejores equipos del mundo, teniendo en cuenta su desempeño desde el 1° de septiembre del año pasado hasta el 31 de agosto de este año.

En el mismo, hubo pocos movimientos en los primeros puestos, ya que el PSG, campeón de la última Champions League, subió al primer puesto y relegó al Real Madrid a la segunda ubicación. En donde sí hubo cambios, fue en los clubes argentinos, ya que algunos subieron varias posiciones, mientras que otros las bajaron.

