Pese a la goleada, los hinchas de la Selección Argentina destrozaron a un jugador de Scaloni: “Me lloran los ojos cada vez que juega”

Argentina no se despeinó y goleó a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y así el elenco dirigido por Lionel Scaloni alcanzó las 38 unidades en la tabla de posiciones. Fue una gran actuación de los campeones del mundo, donde Lionel Messi anotó un doblete y Lautaro Martínez hizo el tanto restante.

Si bien los albicelestes no tuvieron inconvenientes a la hora de medirse ante los venezolanos, a través de las redes sociales hubo una gran catarata de críticas por parte de los hinchas cuando se produjo el ingreso de Nicolás González, quien ocupó el lugar de Franco Mastantuono.

En el último tiempo, el ahora futbolista que pasó desde Juventus hacia Atlético de Madrid, fue de los más cuestionados por la fanaticada argentina. De hecho, en Twitter aumentaron los comentarios al momento de que Messi lo habilitó con un pase magistral, pero el ex Argentinos Juniors definió al cuerpo del arquero.

“Me lloran los ojos cada vez que juega Nico González”, expresó el usuario @Fernando_balle, pero no fue el único que se quejó de su presencia. Frases como “que malo es” y “no es serio”, además de que el entrenador le diera poca acción a Nico Paz, fueron los principales cuestionamientos que se observaron en la ex red social del pajarito.

Las críticas de los hinchas de Argentina contra Nico González

