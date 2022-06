Guatemala se medirá ante Aruba en la tercera jornada del Grupo G por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. Enterate toda la información del partido y cómo disfrutar del mismo.

VER EN USA | Guatemala vs. Aruba | EN VIVO ONLINE por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf: horario y canal de TV

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf

Guatemala se medirá frente a Aruba en la tercera jornada del Grupo G por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf HOY, jueves 23 de junio, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa como sede. Enterate toda la información de cómo y cuándo ver este gran partido desde Estados Unidos.

+Horario y canal de TV de los demás paises para Guatemala vs Aruba:

Guatemala vs. Aruba: ¿cuándo y dónde ver el partido por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf?

El partido Guatemala vs. Aruba se llevará a cabo este jueves 23 de junio, por la jornada 3 del Grupo G por el Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf. El duelo se desarrollará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El encuentro comenzará a las 16:00 hs (ET), 15:00 hs (CT), 14:00 hs (MT) y 13:00 hs (PT) de los Estados Unidos y será transmitido a través de ViX.