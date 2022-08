No paran las malas noticias. No hay dudas que, sin el aporte de los jugadores latinos, en especial los nacidos en República Dominicana, la MLB no sería la misma, pero continúa la mala racha. Un nuevo pelotero dominicano fue sancionado por dopaje tras el caso de Fernando Tatis Jr.

La carrera de Tatis Jr. tuvo un ritmo tan vertiginoso que en tan solo tres años se convirtió en la nueva cara del béisbol de las Grandes Ligas. Sin embargo, cuando parecía que Fernando empezaba a consolidarse llegó la inesperada sanción de 80 juegos por dar positivo a la sustancia clostebol.

El debate sobre el consumo de sustancias que mejora el rendimiento en la MLB volvió abrirse y una estadística no cayó nada bien en República Dominicana. Desde el 2005, el 44 por ciento de los peloteros suspendidos en las Grandes Ligas por violar la política antidrogas fueron dominicanos.

Los aficionados dominicanos a Las Mayores apenas empezaban a pasar el mal rato de la suspensión de Fernando Tatis Jr. cuando se dio a conocer la noticia que un nuevo pelotero nacido en República Dominicana recibió sanción por consumir sustancias que mejoran el rendimiento.

El pelotero dominicano que fue sancionado por dopaje tras el caso de Tatis Jr. en la MLB

Según informó la MLB por medio de un comunicado, Sebastián Santana, pitcher dominicano que juega en el equipo de ligas menores de Arizona Diamondbacks, fue suspendido con 55 juegos por dar positivo a boldenona: “una sustancia que mejora el rendimiento en violación del programa” de prevención y tratamiento de drogas.