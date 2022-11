Estuvo cerca, ya quedó en el Top-3 y la MLB le depara un premio para él. Julio Urías fue el mejor pitcher de Los Angeles Dodgers en la temporada 2022, obtuvo la única victoria del equipo en los Playoffs y las Grandes Ligas ya le pronostican la distinción más importante para un pitcher en el béisbol de Las Mayores.

Cuando se trata de buscar una distinción para los mejores pitchers en una temporada de la MLB, el premio Cy Young da un paso al frente y desde 1967 reconoce a los lanzadores más destacados tanto de la Liga Nacional como de la Americana. Urías estuvo cerca de ganar la distinción en la campaña 2022.

Julio Urías terminó la temporada MLB 2022 con 17 victorias, siete caídas y 166 ponches en 31 aperturas. Además, el pitcher, de Los Angeles Dodgers, se convirtió en el primer lanzador nacido en México que lidera su liga, en este caso la Nacional, en cuanto a ERA con 2.16 como porcentaje de carreras limpias.

Will Leitch, de MLB.com, publicó un artículo en la página oficial de la MLB en el que le pronostica a Urías ganar el premio Cy Young. ¿Cuándo lo haría? Según el reportero de las Grandes Ligas, el pitcher mexicano es junto a Gerrit Cole, Aaron Nola, Zack Wheeler y Yu Darvish, los cinco mejores lanzadores en la actualidad que “parecen estar listos” para ganar la primera distinción en su haber que los certificaría como el mejor pitcher de la Liga Nacional o Americana.

El pronóstico de la MLB que le depara a Julio Urías un premio en las Grandes Ligas

Según Will Leitch, de MLB.com, el nivel de Julio Urías en la MLB lo llevó tanto a convertirse en el as de la rotación de abridores de Los Angeles Dodgers como a dar la sensación que lleva más de las siete temporadas en las Grandes Ligas que ha disputado hasta el 2022. Así que el analista de Las Mayores no dudó en explicar por qué le pronostica al pitcher mexicano ganar el premio Cy Young en un futuro cercano.