New York Yankees quiere blidar su pitcheo para no sufrir en la temporada 2023 de la MLB luego de las experiencias vividas con su cuerpo de abridores en la campaña 2022.

El pitcheo de New York Yankeesfue uno de los detalles que falló en la Postemporada de la MLB 2022. El as Gerrit Cole pudo sostener, mediamente, la lomita de su equipo junto a Néstor Cortés.

Sin embargo, dos lanzadores no son suficiente para una organización de tal magnitud, que además se traza todas las temporadas arribar a la Serie Mundial, algo que no sucede desde la temporada 2009 de Grandes Ligas.

Por ello, la gerencia de los Mulos del Bronx ha colocado manos a la obra con relación a los refuerzos que intentarán concretar de cara a la próxima campaña del mejor beisbol del mundo, donde gran parte de ellos son lanzadores.

Lanzadores contactados por New York Yankees

Según reporta el reconocido insider de la MLB Jon Heyman, los Yankees ha contactado con el veterano Cy Young y actual campeón de las Grandes Ligas, Justin Verlander, quien actualmente se encuentra en la Agencia Libre.

También, han vuelto a barajar la posibilidad de traer de vuelta a Jameson Taillon, pero también colocando sobre la mesa las opciones de Carlos Rodón y Kodai Senga. Por si fuera poco, solicitaron recientemente conocer el estatus médico de Jacob deGrom, joya de la lomita que trabajó para New York Mets en 2022.