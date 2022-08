¿Lo reemplazaron con Soto? La decisión de la MLB sobre Fernando Tatis Jr. para Padres vs. Giants en México

Los días pasan y las consecuencias seguirán apareciendo. La MLB publicó un hecho histórico en las Grandes Ligas al promocionar la primera serie de temporada regular que se jugará en México y Fernando Tatis Jr. estuvo involucrado en la decisión que tomaron para promocionar el duelo San Diego Padres vs. San Francisco Giants.

En tan solo tres años, Tatis Jr. se convirtió en la cara de la MLB y tras firmar un contrato por 14 años y $340 millones de dólares, la imagen del campocorto nacido en República Dominicana empezaba a ser conocida en el mundo entero. Llegó la sanción de 80 juegos y las cosas empezaron a cambiar.

Fernando Tatis Jr. dio positivo a clostebol y violó las políticas de abuso de sustancias de la MLB, por lo que San Diego Padres decidió reemplazar los muñecos de cabeza movible del campocorto por camisetas de Juan Soto que serán entregadas el miércoles 7 de septiembre en el juego contra Arizona Diamondbacks en el estadio Petco Park. Las Grandes Ligas van por la misma línea.

Al dar positivo a una sustancia que mejora el rendimiento según la MLB, Tatis Jr. perdió el contrato de patrocinio con Adidas, Padres lo sacó del video de City Connect y borró su rostro del mural del estadio Petco Park. Ahora, tampoco hizo parte de la promoción de la serie San Diego Padres vs. San Francisco Giants que se jugará en México el 29 y 30 de abril de 2023.

La decisión de la MLB sobre Tatis Jr. para promocionar Padres vs. Giants en México

“¡Se hará historia! Por primera vez MLB jugará una serie de temporada regular en la Ciudad de México. Nos vemos en abril de 2023”, publicó la cuenta oficial de la MLB y la decisión que se tomó respecto a Fernando Tatis Jr. fue no incluirlo en la promoción. El que sí estuvo fue Juan Soto a pesar que el campocorto de San Diego Padres regresaría por temprano el 10 de abril de 2023 en el Citi Field (vs. New York Mets), en este caso podría jugar la serie en México contra San Francisco Giants, o por tarde el 5 de mayo en el estadio Petco Park contra Los Angeles Dodgers.