Aaron Judge está intratable en la temporada. Su poderío ofensivo ha quedado totalmente demostrado (en caso de que alguien tuviese dudas), confirmando su estatus como uno de los peloteros más completos en los últimos años.

New York Yankees tiene la suerte de contar con sus servicios, aunque no se sabe si continuará defendiendo estos colores. Sin embargo, a 'El Juez' parece no afectarle la incertidumbre sobre su futuro en Grandes Ligas.

Por ahora, trabaja para clasificar a los Mulos del Bronx a los MLB Playoffs, algo que está muy cerca de suceder, y mientras eso pasa, Judge se encuentra tranquilamente como líder indiscutible de la Liga Americana desde la pausa del Juego de Estrellas.

Aaron Judge en cifras

Según revela el portal estadístico Statmuse, Aaron Judge figura como líder de todas las estadísticas de la Liga Americana desde la segunda mitad de la temporada regular.

'El Juez' hace de las suyas en cuadrangulares (22), carreras impulsadas (51), rayitas anotadas (39), % de boeltos (19.8), ISO (.449), OBP (.493), SLG (.802), OPS (1.295), wOBA (.524), wRC+ (255) y fWAR (4.7).