¡Se acabó finalmente la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB)! En una gran final, los Atlanta Braves se coronaron campeones venciendo a los Houston Astros en la Serie Mundial para convertirse en los nuevos monarcas de las Grandes Ligas.

La lucha por el cetro del Clásico de Octubre inició en el Minute Maid Park, hogar de la novena dirigida por Dusty Baker, la cual buscaba demostrar de una vez por todas que son uno de los mejores equipos del Circuito Rentado a pesar del escándalo ocurrido en 2017. Pero no conseguir el título no significa fracaso, ya que lo hecho fue más que digno.

Por otro lado, los de Georgia volvieron a la definición de Las Mayores, algo que no ocurría desde 1999 cuando perdieron ante New York Yankees. Pero esta vez, el resultado fue distinto y lo hicieron no solo que con un plantel lleno de figuras, sino que con la gran ausencia de Ronald Acuña Jr.

Serie Mundial de la MLB: Campeones por año

Los Angeles Dodgers eran los más recientes ganadores de la Serie Mundial en 2020, uniéndose a la lista histórica de campeones por año. En 2021, los Braves inscribieron su nombre en el último peldaño del conteo. Repasemos quiénes son hasta la fecha.

Desde 1903 se dio inicio al formato de la Serie Mundial, pues mucho antes se manejaba un formato distinto. Desde 1857 existen diversos ganadores, pero el camino de la World Series lo inició Boston Americans.

Campeones de la Serie Mundial de la MLB Año Equipo 1903 Boston Americans 1904 Cancelada debido al boicot del presidente de New York Giants 1905 New York Giants 1906 Chicago White Sox 1907 Chicago Cubs 1908 Chicago Cubs 1909 Pittsburgh Pirates 1910 Philadelphia Athletics 1911 Philadelphia Athletics 1912 Boston Res Sox 1913 Philadelphia Athletics 1914 Boston Braves 1915 Boston Red Sox 1916 Boston Red Sox 1917 Chicago White Sox 1918 Boston Red Sox 1919 Cincinnati Reds 1920 Cleveland Indians 1921 New York Giants 1922 New York Giants 1923 New York Yankees 1924 Washington Senators 1925 Pittsburgh Pirates 1926 St. Louis Cardinals 1927 New York Yankees 1928 New York Yankees 1929 Philadelphia Athletics 1930 Philadelphia Athletics 1931 St. Louis Cardinals 1932 New York Yankees 1933 New York Giants 1934 St. Louis Cardinals 1935 Detroit Tigers 1936 New York Yankees 1937 New York Yankees 1938 New York Yankees 1939 New York Yankees 1940 Cincinnati Reds 1941 New York Yankees 1942 St. Louis Cardinals 1943 New York Yankees 1944 St. Louis Cardinals 1945 Detroit Tigers 1946 St. Louis Cardinals 1947 New York Yankees 1948 Cleveland Indians 1949 New York Yankees 1950 New York Yankees 1951 New York Yankees 1952 New York Yankees 1953 New York Yankees 1954 New York Giants 1955 Brooklyn Dodgers 1956 New York Yankees 1957 Milwaukee Braves 1958 New York Yankees 1959 Los Angeles Dodgers 1960 Pittsburgh Pirates 1961 New York Yankees 1962 New York Yankees 1963 Los Angeles Dodgers 1964 St. Louis Cardinals 1965 Los Angeles Dodgers 1966 Baltimore Orioles 1967 St. Louis Cardinals 1968 Detroit Tigers 1969 New York Mets 1970 Baltimore Orioles 1971 Pittsburgh Pirates 1972 Oakland Athletics 1973 Oakland Athletics 1974 Oakland Athletics 1975 Cincinnati Reds 1976 Cincinnati Reds 1977 New York Yankees 1978 New York Yankees 1979 Pittsburgh Pirates 1980 Philadelphia Phillies 1981 Los Angeles Dodgers 1982 St. Louis Cardinals 1983 Baltimore Orioles 1984 Detroit Tigers 1985 Kansas City Royals 1986 New York Mets 1987 Minnesota Twins 1988 Los Angeles Dodgers 1989 Oakland Athletics 1990 Cincinnati Reds 1991 Minnesota Twins 1992 Toronto Blue Jays 1993 Toronto Blue Jays 1994 Cancelada debido a la huelga de peloteros 1995 Atlanta Braves 1996 New York Yankees 1997 Florida Marilins 1998 New York Yankees 1999 New York Yankees 2000 New York Yankees 2001 Arizona Diamondbacks 2002 Anaheim Angels 2003 Florida Marlins 2004 Boston Red Sox 2005 Chicago White Sox 2006 St. Louis Cardinals 2007 Boston Red Sox 2008 Philadelphia Phillies 2009 New York Yankees 2010 San Francisco Giants 2011 St. Louis Cardinals 2012 San Francisco Giants 2013 Boston Red Sox 2014 San Francisco Giants 2015 Kansa City Royals 2016 Chicago Cubs 2017 Houston Astros 2018 Boston Red Sox 2019 Washington Nationals 2020 Los Angeles Dodgers

Ahora, hay que agregar a Atlanta Braves, que consiguieron un nuevo título de Serie Mundial al vencer a los Houston Astros y consagrarse en 2021. Pasaron 25 años para que el equipo de Georgia volviera a festejar un campeonato de la MLB.

