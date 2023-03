La franquicia de Los Angeles Lakers es actualmente sostenida por los dos pilares, que son LeBron James, y su compañero estrella, Anthony Davis. Mientras pelean por llegar a los Playoffs de la NBA, AD confiesa la enseñanza de El Rey.

Los Lakers quieren llegar a la postemporada y ese objetivo lo intentan realizar sin LeBron que se encuentra lesionado desde hace más de un mes. Por eso, mientras tanto, el que lidera al equipo es el pívot de 30 años.

Por ahora, la cosa viene muy bien: La franquicia angelina se encuentra octava en la conferencia oeste y se enfrentaría a Minnesota Timberwolves en el Play-In. Davis ha aprobado con creces su faceta de líder sin James.

Por eso, AD habló de su relación con su compañero y de lo que le enseñó. “Bron y yo tenemos una de las mejores relaciones que creo que hay en la NBA en cuanto a dúos o compañeros de equipo, sea como sea”, comenzó diciendo a ESPN.

Lo que LeBron le enseñó a Anthony Davis

“Es obvio que me ha enseñado mucho sobre el juego y el liderazgo. Y opino que entra más en juego cuando él no está jugando porque tengo que hacerlo yo. Él no está ahí. … Normalmente, salgo a jugar y dejo que sea él quien hable. Pero cuando él no está, necesitamos a alguien que tenga voz y es entonces cuando digo:’ Vale, este es mi momento de usar mi voz, también’”, confesó.