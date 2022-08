Versiones encontradas. ¿Cuál tendrá la razón? La cuenta regresiva para que el futuro de LeBron James empiece a definirse inició al convertirse en elegible para una extensión de contrato con Los Angeles Lakers y, frente a este escenario, surgieron dos informaciones contradictorias en el mundo de la NBA.

Lakers no clasificó a los NBA Playoffs 2022 en una temporada en la que volvió a surgir el rumor de un posible tercer regreso de LeBron a los Cavaliers. Todo empezó en el Juego de Estrellas cuando James sostuvo que estaba encantado de volver a Cleveland. Los rumores llegaron en 3, 2, 1…

A LeBron James le queda un año de contrato con Los Angeles Lakers por más de $44.4 millones de dólares y no se ha publicado la información que, por ahora, tenga intensiones de renovar. En este orden de ideas, Cleveland Cavaliers sería un potencial candidato como nuevo equipo del ‘Rey’ en la agencia libre de la temporada NBA 2023-24. Primera versión.

Según informó Bobby Marks, de ESPN, hasta que LeBron firme una extensión de contrato con los Lakers, los Cavaliers deben ser un equipo para estar atentos frente a un posible intercambio. Y cómo no, James promedió por juego 27.2 puntos, 7.3 asistencias y 7.3 rebotes en 849 partidos con cinco Finales NBA y un título en 2016.

Buenas noticias para Lakers: Se reveló si Cavaliers iría por LeBron James en la NBA

Al contrario de lo que sostuvo Bobby Marks, Joe Varden, del portal The Athletic, trajo buenas noticias para Los Angeles Lakers, puesto que afirmó que Cleveland Cavaliers no tiene la intención de proceder a firmar a LeBron James la próxima temporada NBA en el caso que no renueve con el equipo californiano y se convierta en agente libre.