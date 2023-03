Luego de estar ausente por asuntos personales, un refuerzo estrella no fue descartado para Golden State Warriors según Steve Kerr. ¡Stephen Curry se ilusionaría en la NBA!

Curry se ilusionaría: Kerr dio el nombre del refuerzo estrella que no descarta para Warriors

Golden State Warriors lucha por quedar en las últimas posiciones (4 al 6) de clasificación directa a los Playoffs y para cumplir este objetivo no se tendría mejor noticia que la que dio Steve Kerr. Stephen Curry y compañía contarían con un refuerzo estrella para el final de la temporada NBA 2022-23 y para la Postemporada.

Tal es la importancia de este jugador para los Warriors que sin él Curry y compañía no llegarían a tener la posibilidad de revalidar el título en el 2023. Por lo menos así piensa Paul Pierce. “Defensa, rebotes, anotaciones, tiros importantes, si no lo tienen, no veo que Golden State regrese a las Finales”, afirmó el exjugador de la NBA.

El segundo mejor jugador de Golden State Warriors en los seis juegos de las Finales NBA 2022 contra Boston Celtics se ha perdido los últimos 20 juegos del equipo hasta la victoria contra New Orleans Pelicans por 120 a 109 puntos del 28 de marzo de 2023. Por asuntos personales hasta se llegó a instalar la narrativa que no regresaría para el final de la actual temporada.

Según informó Colin Cowherd, de Fox Sports, “Andrew Wiggins probablemente no regrese para la temporada”. Uh... La afición de los Warriors apenas empezaba a procesar el golpe cuando el mismísimo Steve Kerr dio una noticia más alentadora de cara a volver a tener a Wiggins como ese refuerzo estrella para el final de la temporada o para los Playoffs de la NBA 2023.

Curry se ilusionaría: Kerr dio el nombre del refuerzo que no descarta para Warriors

Steve Kerr confirmó en conferencia de prensa del 28 de marzo que no tiene una fecha de regreso para Andrew Wiggins, pero sostuvo que “ha estado trabajando (entrenando) todos los días. Más allá de eso cuando regrese nuestro staff de entrenamiento estará con él y verá en dónde está (físicamente). Sé que ha estado trabajando por sí solo”. Y la mejor noticia para Stephen Curry estaba por llegar.