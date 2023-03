Todo parece indicar que Golden State Warriors no tendrá un día de total tranquilidad en la temporada NBA 2022-23. Luego de romper una racha de once derrotas consecutivas como visitantes, se confirmó la estrella de los Dubs que se pierde por lesión el resto de la campaña. ¡Dura baja para Stephen Curry!

No fue casualidad ver a Curry sentado en la banca con una toalla en la cabeza y con una mirada que pedía mil y una explicación tras anotar 50 puntos en la derrota de Warriors contra Los Angeles Clippers del 15 de marzo de 2023. Al ‘Chef’ no lo están respaldando sus compañeros y ahora tendrá otra baja por el resto de la temporada.

Y no se trata de Andrew Wiggins. Mientras que la estrella de Golden State Warriors no juega desde el 13 de febrero de 2023 por motivos personales y no existe la certeza que volverá para el final de la campaña regular, un cuatro veces campeón con el equipo de San Francisco debió ser operado tras sufrir una fractura en la muñeca izquierda.

Contar con la experiencia de un jugador que lleva 19 temporadas, cuatro títulos y un premio MVP de Finales en 2015, no la tiene cualquier equipo. Por ese motivo, la baja de una estrella por cuatro semanas, todo el resto de la temporada regular NBA 2022-23, pesará en los Warriors de Stephen Curry y compañía.

Se confirmó la estrella de Warriors que se pierde el resto de la temporada por lesión

Mientras que Golden State Warriors lucha por mantenerse en la sexta posición de la Conferencia Oeste que le daría la clasificación directa a los Playoffs, los Dubs confirmaron la gravedad de la lesión de Andre Iguodala luego de ser operado de una fractura en la muñeca izquierda. ¿Stephen Curry lo tendrá para el Torneo Play-In (del 11 al 14 de abril) o para el inicio de los Playoffs el 15 del mismo mes? Mmm...