Al jugador de Golden State Warriors que comparan con Giannis Antetokounmpo no le tembló la voz para lanzar una advertencia sobre Stephen Curry y los Dubs para la NBA 2022-23.

La combinación perfecta para repetir título en la NBA parece que encuentra uno de los argumentos más fuertes en Golden State Warriors. Con estrellas como Stephen Curry y Klay Thompson más los jóvenes talentos que ya saben lo que es ser campeones, los Dubs tienen una oportunidad inigualable en la temporada 2022-23.

Cuando apenas entraba a la NBA, una de las joyas de los Warriors fue comparado con el mismísimo Giannis Antetokounmpo y lejos de sentir la presión tuvo un nivel tan sorpresivo que hasta analistas de la talla de Stephen A. Smith lo pidieron como la salvación para que Golden State no perdiera las Finales NBA 2022 contra Boston Celtics.

Jonathan Kuminga aportó 9.3 y 5.2 puntos por juego en temporada regular y Playoffs, respectivamente, en la campaña que terminó en el título de Golden State Warriors. Además, el novato fue seleccionado para el juego de las estrellas en ascenso del NBA All-Star Game 2022. ¡Aquí hay futuro!

Con la personalidad de un veterano de mil batallas, Kuminga le concedió una entrevista al podcast Dubs Talk (habla), del canal NBC Deportes, y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ganar dos títulos NBA consecutivos no dudó en lanzar una advertencia sobre Stephen Curry y compañía.

El Antetokounmpo de Warriors lanza una advertencia sobre Curry en la NBA

“Los veteranos realmente no tienen que decírmelo. Lo he pasado, yo estaba en el proceso. Ayudé durante toda la temporada. Yo estaba allí. Sé lo que se necesita. Estamos trabajando todos los días para lograrlo, tratando de mejorar cada día. Y solo estar en el desfile te hace querer ser un campeón todos los años, pero no es tan fácil hacerlo”, declaró Jonathan Kuminga sobre si ve posible que Golden State Warriors repita título en la NBA.