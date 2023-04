Un jugador de Memphis Grizzlies llamó viejo a LeBron James en los Playoffs 2023 y una leyenda de la NBA no dudó en acabarlo. ¡Guerra por 'El Rey'!

En el mundo de la NBA hay una guerra deportiva por LeBron James. La serie de Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies volvió a darle el papel de villano a Dillon Brooks. ¿Se lo ganó? Todo parece indicar que sí porque señaló a Bron de estar viejo y una leyenda de la NBA no dudó en responderle.

Luego da la victoria de los Grizzlies en el Juego 2, Brooks tenía la confianza al 110 por ciento y sostuvo que no le importaba provocar a LeBron durante los partidos porque “él es viejo. Empujo osos. No respeto a nadie hasta que viene y me da (anota) 40”. La primera leyenda en salir a defender a James fue nadie más y nadie menos que Shaquille O’Neal.

LeBron James se despachó con una actuación histórica en la victoria de Los Angeles Lakers contra Memphis Grizzlies en el Juego 4 y le dio el argumento perfecto a O’Neal para que le enviara un mensaje a Dillon Brooks. “Dijo que no respeta a nadie hasta que llega a los 40 (puntos). 20 y 20 son 40”, sostuvo Shaq para referirse a los 22 puntos y 20 tableros que registró Bron contra Brooks, Ja Morant y compañía.

La leyenda que acabó a un jugador de Grizzlies por llamar viejo a LeBron James

El turno para defender a LeBron James fue de Charles Barkley. Con la experiencia de haber jugador por 16 temporadas, ser 11 veces All-Star, clasificar 13 veces a los Playoffs y ganar el premio MVP de la NBA 1993, la leyenda de la liga no dudó en acabar a Dillon Brooks por el nivel que Bron le está demostrando en la serie de primera ronda.

Antes que los Lakers perdieran contra Memphis Grizzlies por 99 a 116 puntos en el Juego 5 de los Playoffs 2023, Barkley acabó a Brooks de manera contundente en el programa NBA en TNT: “Llamas viejo a la gente y el viejo simplemente te patea el trasero. Seamos honestos al respecto”. La guerra deportiva por LeBron continúa.