Detrás de uno de los hombres grandes más dominantes de la NBA hay una historia que muy pocos esperarían. Shaquille O’Neal marcó diferencia de tamaño desde pequeño y esto terminó por ser un motivo de burlas cuando tenía 13 años. En la vida de Shaq casi se vive una tragedia.

“El momento que cambió mi vida”, afirmó O’Neal sobre el punto de quiebre que lo llevó a modificar su estilo de vida. ¿Cómo terminó la historia? Shaq ganó cuatro campeonatos en la NBA, tres consecutivos con Los Angeles Lakers, fue tres veces MVP de las Finales y en 2016 ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Esta historia estuvo a punto de no hacerse realidad.

Shaquille O’Neal le concedió una entrevista a Cal Fussman, de la revista Esquire, en 2005 y reveló el encuentro con un compañero de colegio que estuvo a punto de terminar en tragedia. Al exjugador de los Lakers le hacían bullying y en esta ocasión no se pudo controlar.

“Yo era más grande que todos y los niños se burlaban de mí, me llamaban ‘Shaquilla el Gorila’ o ‘Shaqueer’. Entonces les pegaba porque no me gustaba. Pasé de ser un matón a un delincuente juvenil de nivel medio. Solía cargar un cuchillo. Mi papá y mi tío me decían: ‘Te vas a meter en problemas e irás a la cárcel’”, afirmó O’Neal y la historia que cambió su vida estaba por ser contada al detalle.

Shaquille O’Neal reveló cuando estuvo a punto de causarle la muerte a un niño

"El momento que cambió mi vida fue cuando tenía unos trece años y un tipo me delató por tirar algo en clase. Lo alcancé después de la escuela y lo golpeé. Cuando el niño cayó, lo pateé. Luego comenzó a tener un ataque epiléptico. Un hombre salió corriendo de su auto y le puso algo en la boca al niño y lo hizo parar. Si ese tipo no hubiera venido, el niño podría haber muerto y yo habría terminado, terminado, terminado. Yo era una persona diferente a partir de ese día”, le confesó Shaquille O’Neal a Cal Fussman el primero de julio de 2005.