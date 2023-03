Se llegó hablar que podía recibir una sanción de hasta 50 partidos, pero la sacó barata. Ja Morant fue la estrella de la NBA que mostró un arma en un video en vivo y, por lo tanto, recibió una sanción que no lo dejó jugar contra Stephen Curry y Golden State Warriors en la temporada 2022-23. ¡Ya rompió el silencio!

A los hechos. Luego de la derrota de Memphis Grizzlies contra Denver Nuggets del 3 de marzo de 2023, Morant fue a un club nocturno y sobre las cinco de la mañana mostró un arma en un video en vivo de Instagram. Desde ese momento, la estrella NBA fue apartada del equipo.

Aunque Stephen Curry afirmó que no tienen una rivalidad con los Grizzlies, cada vez que Golden State Warriors enfrenta a Ja Morant y compañía se sacan chispas, hay fuertes encontrones y el ‘trash talk’ (charla basura) siempre está presente. Ya hay una ausencia confirmada para el último juego entre estos dos equipos en la temporada NBA 2022-23.

“La NBA anunció hoy (15 de marzo de 2023) que el escolta de Memphis Grizzlies Ja Morant ha sido suspendido por ocho juegos sin pago por conducta perjudicial para la liga”, publicó la cuenta oficial de prensa de la liga en Twitter. Dicho esto, se confirmó que Morant no jugará contra Warriors y Curry el sábado 18 de marzo a las 20:00 ET.

Desde que salió la sanción por parte de la NBA por mostrar un arma, Ja Morant no había hablado al respecto, pero decidió concederle una entrevista a Jalen Rose, exjugador que es analista de ESPN, y rompió el silencio sobre el escándalo que sacudió a toda la liga.

“El arma no era mía. No es lo que soy. No apruebo ningún tipo de violencia, pero asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Cometí un grave error (...) Me doy cuenta de que tengo muchos niños que me admiran. Incluso probablemente algunos adultos. Me doy cuenta de que mis errores del pasado no son un buen modelo a seguir", le dijo Ja Morant a Jalen Rose.